Notte di San Lorenzo, i posti più belli dove ammirare le stelle cadenti a Trieste

Ogni 10 agosto, puntando lo sguardo al cielo, possiamo ammirare "la pioggia di stelle" della notte di San Lorenzo. Le Perseidi, conosciute anche come "Lacrime di San Lorenzo", non sono altro che frammenti sparsi nel cosmo della cometa "Swift- Tuttle": una notte magica, in cui le luminose stelle solcano il cielo e in cui possiamo esprimere i nostri desideri.

Che cosa sono le stelle cadenti

Forse il nome è già ingannevole, ma le stelle cadenti non sono veramente delle stelle cadenti: quest'ultime infatti non cadono, e quelle che vediamo attraversare il cielo non sono stelle, bensì frammenti di una cometa: la Swift Tutle. Essa, come era stato già notato dagli antichi Romani, passa ogni anno in questo periodo dal punto della sua orbita più vicino al Sole, rilasciando uno sciame di meteoriti che gli astronomi chiamano Perseidi (perché sembrano provenire dalla costellazione di Perseo): sono questi frammenti incandescenti a creare il gioco delle stelle cadenti a cui affidiamo i nostri desideri.

Perché si esprimono desideri? Storia e usanze

Un'usanza, quest'ultima, anch'essa molto antica: basti pensare che la parola desiderio deriva dal latino "desiderium", che significa proprio "mancanza di stelle". Secoli fa gli astri nel cielo erano una guida preziosa per viandanti e navigatori, e ad essi ci si affidava per ritrovare la via di casa o la meta desiderata.

Passando dall'astronomia alla storia del Cristianesimo, scopriamo che San Lorenzo fu un martire messo al rogo nel 258 dai soldati romani su ordine dell'imperatore Valeriano: secondo la tradizione, quindi, le stelle sarebbero le lacrime incendiate del santo, o i tizzoni della graticola sulla quale sarebbe stato ucciso.

I posti più belli dove ammirare le stelle cadenti

Nei dintorni di Trieste esistono alcuni luoghi speciali dove poter ammirare questo particolare fenomeno conosciuto ed amato in tutto il mondo. Abbiamo stilato la classifica dei dieci posti più belli: