La ricetta dei golosissimi nutellotti per festeggiare il World Nutella® Day

Un amore dolce e goloso, consolatorio nei momenti tristi e presente fin da quando siamo bambini. Che sia per colazione, merenda e spuntini di mezzanotte la Nutella è un fenomeno che attraversa generazioni. Oggi 5 febbraio è il World Nutella® Day, un'idea nata dalla blogger americana Sara Rosso il 5 febbraio 2007. Pensata per scherzo, è diventata poi una divertente commemorazione in tutto il mondo per i fan della famosa crema alla nocciola, che in questa data, da ogni parte del mondo, condividono foto, ricette e poesie sui social.

Dove, come e quando è nata la Nutella?

Tutto nasce ad opera di Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, che sull'idea di una pasta dolce con nocciole, zucchero e cacao crea un panetto da gustare sul pane con il nome "Giandujot", dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero e pochi anni dopo esce il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole e cacao che però non ha ancora un nome. Solo dopo nel 1964 nascerà il marchio riconoscibile oggi in tutto il mondo.

Cinquant'anni dopo questo prodotto è ancora la crema alla nocciola per eccellenza, che accanto a competitor e imitatori, ha una ricetta senza paragoni che non arresta la nostra dipendenza, tanto da doverla nascondere durante le diete.

La ricetta dei nutellotti

Nel tempo questo prodotto è diventato l'ingrediente protagonista di tante ricette deliziose e un fenomeno di aggregazione. Infatti durante questa giornata i più grandi fan si sbizzarriscono condividendo i loro piatti a tema. Ecco quindi una ricetta semplice e velocissima per festeggiare questa giornata come si deve: quella dei buonissimi nutellotti. La loro è una delle ricette più ricercate sul web. Insomma, con pochi ingredienti preparerete dei deliziosi biscotti.

Ingredienti:

Nutella, un barattolo grande;

Uovo, 1;

Farina 00, 150 gr.

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180°C. Versate la Nutella in una ciotola aggiungendo l'uovo. Con la forchetta amalgamate i due ingredienti e unite man mano della farina setacciata. Continuate a mescolare.

Una volta ottenuto un composto omogeneo prelevate piccole porzioni d'impasto e formate delle palline che doranno avere la grandezza di una noce. Con il pollice imprimere un incavo in al centro di questa pallina. Su una leccarda rivestita di carta forno disponete in maniera ordinata i biscotti e infornate per 8-10 minuti. Una volta tolti dal forno risulteranno ancora morbidi ma raffreddandosi si induriranno, a questo punto potete finalmente riempire l'incavo con un ciuffo di nutella.