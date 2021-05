Ofelle alla triestina: la ricetta

Una deliziosa pasta ripiena fatta in casa a forma di quadrotti tipica del nostro territorio: oggi vi proponiamo la ricetta delle ofelle triestine, un primo piatto forse un po' elaborato da realizzare ma che vale assolutamente la pena provare. Il tempo di preparazione, cottura compresa, è di poco più di un'ora. Ecco il procedimento dal sito ricettemania.it.

Ingredienti

Dosi per 4 persone. Per la pasta:

1 kg di patate;

200 gr di farina;

1 uovo;

sale q.b.

Per il ripieno:

500 gr di spinaci;

150 gr carne trita di vitello;

100 gr di salsiccia;

30 gr di burro;

1 cipolla;

sale q.b.

Pepe q.b.

Per il condimento:

150 gr di burro;

60 gr di parmigiano.

Procedimento

Portare a bollore dell'acqua leggermente salata, quando bolle far lessare le patate per circa 40 minuti. Per il ripieno lavare gli spinaci, metterli in una pentola senza acqua e farli scottare per 5 minuti. Quando sono appassiti scolarli e tritarli grossolanamente. Mescolare a questi la carne trita e la salsiccia spellata e spezzettata, condire con sale e pepe.

Quando le patate sono cotte scolarle e sbucciarle, schiacciarle e impastarle con la farina l'uovo e una presa di sale; continuare a lavorare questi ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Farlo riposare a temperatura ambiente coperto da un canovaccio.

Riprendete il ripieno: in una padella far imbiondire la cipolla pelata e tritata con il burro, quando inizia ad appassire unire il composto di carne e spinaci, regolare di sale e pepe, far cuocere per 5 minuti. Dividere la pasta in due parti uguali, stenderle entrambe sottili e ritagliare dei quadrati da 5-6cm di lato; su una metà dei quadrati distribuire dei mucchietti di ripieno, con l'altra metà coprire e schiacciare bene i bordi. Lessare le ofelle triestine in acqua bollente salata, scolarla bene al dente e condirle infine con burro fuso e parmigiano grattugiato.