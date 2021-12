Vigili del Fuoco: si ricercano a Trieste nove operatori a tempo indetermino

Sei alla ricerca di un lavoro? Allora questa potrebbe essere l'occasione che fa al caso tuo: il Centro regionale per l’impiego di Trieste sta raccogliendo le adesioni per nove posti di operatore a tempo indeterminato da inserire presso le sedi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del capoluogo giuliano.

Come fare domanda

La procedura di raccolta delle domande è stata già avviata, ma hai ancora tempo per inviare la tua. Infatti, il Centro per l’impiego di Trieste, fino 9 dicembre 2021, raccoglierà le adesioni per l’individuazione di nove operatori, a tempo indeterminato pieno, nello specifico si tratta di:

4 operatori presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Friuli Venezia Giulia, con sede in Via del Teatro Romano 17 (Trieste);

5 operatori presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste con sede in Via D’Alviano 15/1.

Le adesioni devono essere presentate al Centro per l’Impiego di Trieste esclusivamente a mezzo posta elettronica allegando la copia del proprio documento di identità valido. Solo in caso di estrema necessità accertata sarà possibile fissare un appuntamento per la consegna della documentazione al numero 040 377 28 77. Le adesioni devono essere presentate entro giovedì 9 dicembre 2021 inviando una mail all'indirizzo selezionientipubblici.ts@regione.fvg.it.

Di cosa ti occuperai

Quella dell'operatore vvff è una mansione molto importante: un operatore ha infatti il ruolo di supporto operativo e tecnico professionale, compie operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento e notifica di atti amministrativi, prepara e spedisce corrispondenza di plichi e materiali, cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche.

La graduatoria sarà pubblicata presso il Centro per l’Impiego di Trieste e sul sito della Regione Fvg alla voce "Bandi e avvisi". Per saperne di più, leggere il bando e scaricare il modulo di adesione vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.