Arriva la settimana del Black Friday: dove trovare le migliori offerte lampo a Trieste

Il Black Friday è ormai diventato un autentico rito anche in Italia. In occasione e in attesa del "venerdì nero" è possibile trovare sconti e prezzi incredibilmente ribassati sia online che in negozio.

Le offerte del Black Friday riguardano il mondo della tecnologia, ma non solo. Entrato di prepotenza anche nel nostro Paese, il Black Friday è ormai diventato un appuntamento fisso per lo shopping, con grandi catene e siti online che ogni giorno propongono articoli, offerte a tempo, sconti mai visti e veri e propri regali per spingere i consumatori ad aumentare il volume dei loro acquisti.

Insomma: una "tradizione" spesso discussa e da molti criticata, come sempre importata dagli Stati Uniti, ma capace di avere un grande seguito, diventando anche da noi il primo vero giorno di shopping natalizio.

Black Friday, le origini

L’origine della giornata va collegata all’iniziativa della catena di negozi americana Macy’s nel 1924, incentrata proprio su un evento di shopping che dava l’avvio alle spese natalizie. Successivamente, negli anni Sessanta, i negozianti americani hanno iniziato a proporre in quella data i prezzi ribassati fino all’80%, diventando così il giorno mondiale dello sconto noto fino a oggi.

Una teoria vuole che il colore sia attribuito al fatto che all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero.

Offerte lampo o a scadenza: dove trovarle

Come avviene ormai da qualche anno, Amazon ha annunciato che il Black Friday 2021 non durerà solo un giorno. Non il classico giorno di folli spese, ma diversi, con più sconti e offerte da non perdere assolutamente. Un'intersa settimana dedicata allo shopping, con offerte attive ogni giorno, in stile Black Friday, e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti, che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi. I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito o sull'app Amazon.

Amazon ha già dato il via alla sua campagna di sconti online: dal 19 al 29 novembre è attivo infatti il Black Friday in anticipo. Come lo scorso anno ci sono più formule, si può approfittare delle offerte lampo oppure puntare su quelle con scadenza predeterminata.

Black Friday 2021, tutti le promozioni in diretta: clicca qui

Ma sono tante le grandi catene che propongono grandi offerte in occasione del Black Friday 2021. Anche MediaWorld lancia una serie di promozioni anticipate su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, acquistabili online oppure in negozio. Già partito il Black Friday anche su Unieuro, con una serie di sconti incentrati anche qui sul mondo dell'elettronica con tv, smartphone, computer, tablet e tanto altro. Non poteva mancare Comet con il suo Black Friday del 26 novembre e diversi sconti su elettrodomestici, smartphone, Tv, computer. Non dimentichiamo infine le piccole boutique e altri negozi in città con sconti su accessori di ogni tipo e capi di abbigliamento.