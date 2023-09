Omaggio a Mirò, mostra prorogata fino al 25 ottobre

Oltre 17.600 persone (17.625 al 31 agosto) hanno visitato la mostra “Omaggio a Miró” al Civico Museo Revoltella di Trieste, dedicata al grande maestro del Surrealismo e curata da Achille Bonito Oliva, Maïthé Vallès-Bled e Vincenzo Sanfo.

Prodotta da Navigare Srl con la co-produzione di Diffusione Cultura Srl e promossa dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con il supporto del Trieste Convention & Visitors Bureau e PromoTurismoFVG, la mostra - apprezzata anche dalla critica e dalla stampa specializzata - sarà prorogata fino al 25 ottobre prossimo, con orario di visita da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 19.00, sabato, domenica e festivi dalle 09.00 alle 20.00 (chiusa il martedì).

La mostra

Impreziosita da alcune opere provenienti da importanti gallerie francesi, “Omaggio a Miró” propone un percorso creato appositamente per Trieste e per lo spazio del Museo Revoltella, con circa 80 opere, tra dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche provenienti da musei francesi e collezionisti privati. In particolare, si possono ammirare alcune opere provenienti da importanti gallerie parigine, come: “Femme aux trois Cheveux”, della serie Constellation (1975, olio su tela) proprietà di Helene Bailly, “Signes et Figurations” (1935, acquarello, inchiostro e iscrizioni su carta) proveniente dalla Galerie de la Présidence, “Personnage dans la Nuit III” (1965, matita grassa, acquarello, guache e lavaggio su carta), “Deux Personnages” (1937, olio, guazzo e acquarello su carta) e un acquarello, carboncino e matita su carta, senza titolo, del 1949, tutti provenienti da collezioni private della Galerie Lelong.