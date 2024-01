Amore, fortuna e lavoro: l'oroscopo del 2024 segno per segno

Il 2024 è appena iniziato ed insieme ad esso anche i buoni propositi. Come di consueto accade ogni 31 dicembre, Paolo Fox, l'astrologo più seguito d'Italia, ha svelato un oroscopo ricco di dettagli nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ecco il suo oroscopo dell'anno segno per segno per la soddisfazione degli appassionati delle previsioni astrali.

Ariete

Molta voglia di muoversi e fare nuove conoscenze. Se cercavate stimoli importati è un anno che vi vuole bene. Non ci sono pianeti contrari. Ricorderanno un biennio pesante, ora invece state facendo anche troppo e infatti siete stanchi fisicamente. Ma questo non andrà a toccare la situazione in generale: sarà un anno buono per i matrimoni e per i figli. L'anno parte bene in amore e i primi mesi sono importanti per programmare la seconda parte dell'anno. Picchi di fortuna a giugno.

Toro

Novembre e dicembre sono stati mesi complicati. Il 2023 è stato un anno movimentato e dovrete ricalibrarvi per questo 2024 anche perché Giove sarà con voi fino alla fine di maggio. Per le relazioni, il mese di maggio sarà un mese utile anche per l'aspetto economo e professionale. C'è voglia di iniziare qualcosa di nuovo. I tempi però sono stretti e occorre ricordarsi di sistemare delle questioni entro primavera. Nella seconda parte dell'anno c'è bisogno di tutela in più.

Gemelli

Dovete tenere a bada la vostra curiosità. Sarà l'anno dei grandi cambiamenti sia lavorativi che amorosi. Cambierà lo scenario intorno a voi. Trasformarvi e accettare nuove persone nella vostra vita. A giugno Venere sarà nel segno, ma agosto per le coppie in crisi sarà sottotono. Agosto per i contratti sarà favorevole. Verificate la tenuta dei rapporti.

Cancro

Saturno e Giove saranno dalla vostra parte e se anche guardate sempre al passato, saranno anni buoni. Lasciate andare gli amori passati, i progetti lavorativi. Il prossimo è un biennio di grande forza con scelte utili anche in amore, soprattutto d'estate.

Leone

C'è desiderio di liberarsi di qualche costrizione residua del 2023. Vi dovete mettere in mostra, siete un po' egocentrici e tra gennaio e aprile dovrete pensare ad un nuovo modo per stare con gli altri. Per il lavoro dovete essere forti e rimettervi in gioco, agosto sarà un mese molto importante. Dal punto di vista delle relazioni state attenti soprattutto all'inizio dell'anno con Giove che sarà dissonante. Da giugno il cielo sarà ottimo. Fortuna ottima in estate.

Vergine

Amore e fortuna, dovrete fare i conti con Saturno in opposizione che creerà problemi in questo periodo. Però avere Giove favorevole è un'ottima cosa. Dovete fare qualcosa, dovete mettervi alla prova. Dovete capire cosa portare avanti e a cosa rinunciare nella prima parte del 2024 con Saturno in opposizione. Settembre sarà un buon mese per voi.

Bilancia

La seconda parte dell'anno darà soddisfazione soprattutto sul lavoro. I primi mesi sembreranno apatici, ma dovete sfogarvi, non siate succubi, dovete pensare a voi stessi. Se nell'estate 2023 avete avuto qualcosa di meno quest'anno vorrete di più ed è quindi giusto sentire che qualcuno vi è debitore.

Scorpione

Giove è in opposizione e lo Scorpione deve mettere a posto alcune faccende. Gennaio e febbraio sono mesi da passare stando tranquilli per quanto riguarda l'amore perché mettendo alla prova le persone vi mettete i bastoni tra le ruote. Nella prima parte dell'anno i conti restano in sospeso con Giove opposto. Da agosto sarà tutto più semplice.

Sagittario

Nella prima parte dell'anno non ci saranno grandi cambiamenti, ma nella seconda parte potrebbero esserci dei cambiamenti. Allentate i ritmi nella seconda parte dell'anno e avrete magari un anno di riflessione per capire cosa fare. Giugno sarà un mese strano, anche per i sentimenti. Ci saranno dei cambiamenti e dei ripensamenti, alcuni potranno vivere dei percorsi di ripensamento del lavoro o di una relazione. Durante l'estate tenete sotto controllo i rapporti che vi privano della libertà.

Capricorno

Sarà un grande anno per voi. Per prima cosa trovate le persone migliori con le quali fare patti a lunga scadenza. Avrete una seconda parte dell'anno molto importante. A lavoro grande successo. Dopo una separazione occorre trovare una persona che gratifichi le vostre emozioni.

Acquario

L'acquario vuole libertà e non persone che criticano. Fino ad aprile c'è un buon cielo per voi. Questo momento è importante anche per il lavoro, si parte un po' bassi nel 2024 ma Giove poi farà bene e quindi attenzione agli investimenti. Se qualcosa o qualcuno verrà contro di voi all'inizio dell'anno non scoraggiatevi che poi ci saranno dei cambiamenti.

Pesci

Gennaio e febbraio saranno dei mesi conflittuali e, come il sagittario, programmatelo entro maggio. Se pesate di avere un contratto in scadenza nei primi mesi dell'anno fate in modo di sistemarlo perché poi arriveranno dei dubbi e forse vorrete rinunciare a qualcosa. A febbraio diversi pianeti sono a favore. Sul lavoro conviene puntare tutto nella prima parte dell'anno, la fortuna si farà notare ad aprile.

Fonte Today.it