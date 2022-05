La “Latte Art” per decorare il tuo cappuccino con dolci orsacchiotti

L’espressione “Latte Art” viene immediatamente associata a tutto ciò che riguarda la decorazione del cappuccino. Una tecnica di decorazione che vanta origini italiane: venne infatti inventata da un barista veronese verso la fine degli anni ’70.

Non solo buono ma anche bello, grazie alla Latte art è possibile gustare un cappuccino che è anche un piacere per gli occhi, una vera e propria opera d’arte: giochi di chiaroscuro che danno alla bevanda un aspetto accattivante e divertente scaturendo un forte senso di appeal nel consumatore finale.

La ricetta

Tantissimi gli stili che è possibile realizzare: Stencil, Writing, Topping, Etching, Animals, Latte Art, Painting, Free Style e 3D. Sebbene si tratti di un’arte ricca e complessa, in cui studio, tecnica e precisione fanno la differenza nell’abilità di un perfetto Barista, oggi vogliamo provare a proporvi un’idea facilmente eseguibile anche in casa, soffermandoci in particolare su una tecnica che potrebbe far felici non solo i coffee e animal lovers ma anche i più piccoli. Non occorre essere esperti per creare una figura divertente, basta seguire i nostri semplici consigli ed il gioco è fatto: ecco dunque come creare un dolce orsacchiotto sul nostro cappuccino.

Per prima cosa versare il latte montato nella tazza, riempiendola fino a 3/4. Posizionare una porzione di schiuma di forma tonda tra il centro e il bordo della tazza. Aggiungere altra schiuma per creare in rilievo la testa dell’orsetto. Posizionare intorno altre 4 porzioni di schiuma più piccole, uguali tra di loro, che fungeranno da zampe dell’orsetto. Con una punta sottile intinta nell’espresso segnare l’interno delle zampe, il naso, gli occhi e le orecchie dell’orsetto.

Buona colazione!