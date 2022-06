Weekend in osmiza: ecco quelle aperte

Il Carso triestino è un territorio ricco di storia e tradizione: un altopiano in cui le bellezze della natura incontrano quelle di antiche usanze. Tra le tante tradizioni, famosa l’abitudine locale di "andar per frasche", cioè cercare le osmize, uno dei migliori modi per passare una giornata immersi in natura e per conoscere nel profondo le antiche tradizioni del luogo in allegria e in compagnia di o parenti degustando ottimo vino locale e prodotti nostrani.

Le osmize aperte nel weekend

Come ogni settimana il celebre portale osmize.com (dove potete trovare tutte le informazioni utili) pubblica le strutture aperte tra il Carso e la prima periferia di Trieste. Questo weekend sono nove in tutto. Di seguito riportiamo la lista completa della prossima settimana.

Bandi Davorin - Località Prebenico: aperta fino a domenica 26 giugno.

Suber Marco - Opicina: aperta fino a domenica 26 giugno.

Parovel vigneti oliveti 1898 - Bagnoli della Rosandra: aperta fino a domenica 26 giugno.

Merlak Dolina - San Dorligo della Valle, Dolina: aperta fino a domenica 26 giugno.

Zobec - San Lorenzo: aperta fino a domenica 26 giugno.

P'r St'ršin'veh - Località Zolla: aperta fino a domenica 26 giugno.

Ter?on Lisjak - Località Malchina: aperta fino a giovedì 30 giugno.

Gabrovec Ivan - Località Prepotto: aperta fino a giovedì 30 giugno.

Ferluga Silvano - Località Piscianzi: aperta fino a domenica 3 luglio.

Šuc Erika - Borgo Grotta Gigante: aperta fino a sabato 25 giugno.

Verginella Dean - Contovello: aperta fino a martedì 28 agosto.

Pipan Klaric - Malchina 58/h: aperta da sabato 25 a domenica 26 giugno.

v Kutu - Prosecco 82: aperta dal 28 giugno fino al 04 luglio 2022.

Lisjak Henrik - Contovello 292: aperta dal 30 giugno fino al 10 luglio 2022.

Ricordiamo che le date di apertura sono soggette a variazioni. Vi consigliamo dunque di contattare l'osmiza per verificarne l'apertura.