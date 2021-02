Cucina e tradizione in un'unica soluzione: le osterie in città

L'osteria è un esercizio pubblico nel quale si serve prevalentemente vino e, in alcuni casi, cibi e spuntini. Il termine "osteria" viene dall'antico francese oste, ostesse. Una delle prime attestazioni del termine hostaria si trova nei capitolari della magistratura dei Signori della Notte, che, come suggerito dal nome, vegliava sulla tranquillità notturna della Venezia del XIII secolo. Ad oggi, l'etimologia della denominazione attuale richiama alla principale funzione del luogo che è appunto quella dell'ospitalità.

La storia

Locali simili alle osterie esistevano già nell'antica Roma chiamati enopolium, mentre nei thermopolium si servivano anche cibi e bevande caldi, mantenuti a temperatura in grandi vasi di terracotta incassati nel bancone. Le osterie sorsero come punti di ristoro nei luoghi di passaggio o in quelli di commercio come strade, incroci, piazze e mercati. Ben presto divennero anche luoghi d'incontro, di ritrovo e di relazioni sociali.

Gli edifici, spesso poveri e dimessi, assumevano importanza in base al luogo dove sorgevano e al tipo di vita svolta. Come già accennato, il vino era l'elemento immancabile, ad oggi, invece, possiamo gustare anche delle ottime pietanze, solitamente tipiche del posto e della tradizione popolare.

Le osterie a Trieste

Nonostante abbiano un'origine molto antica, ancora oggi possiamo trovare locali di questo tipo. A Trieste, ad esempio, sono molte le osterie che hanno mantenuto quel fascino immutato nel tempo. Spesso, entrare in un'osteria vuol dire infatti ritrovarsi tra vecchi amici, rivivere storia e tradizioni, culinarie e non solo. Altre, invece, sono più recenti ed hanno optato per un carattere più moderno. A questo proposito, ecco alcune delle tantissime osterie presenti in città: