Overnight oats: il trend che spopola sui social ideale per una colazione o merenda light

Una golosa e sana ricetta, molto amata in America, perfetta per la colazione e per chi vuole rimanere in forma: gli overnight oats non sono altro che dei fiocchi di avena arricchiti da ingredienti gustosi e genuini. Ecco il (facilissimo) procedimento di preparazione

Gli overnight oats non sono altro che dei fiocchi di avena messi in ammollo in latte (di qualsiasi tipo) o acqua la sera prima, per essere poi gustati a colazione con un topping a scelta a seconda della stagione. In genere yogurt greco e frutta fresca o secca. Una golosa e sana ricetta, molto amata in America, perfetta per la colazione e per chi vuole rimanere in forma.

Ricorda un po' il porridge, ma che al contrario di quest'ultimo, non prevede la cottura dei fiocchi: insomma, un mix nutriente e leggero che spopola tra i cultori della linea e sui social. L'avena è infatti ricca di fibre e proteine ed è molto digeribile, ricordiamo inoltre che è considerata un ottimo alleato contro la fame nervosa, la stipsi e la celiachia. È il cereale più ricco di proteine (12,6-14,9%) e di acidi grassi essenziali, come l'acido linoleico. Il suo contenuto di fibre solubili è importante per placare l'appetito e normalizzare il peso corporeo. Preparare l'overnight oats è davvero semplice e richiede poco tempo, ecco come fare.

Ingedienti

Fiocchi d'avena;

latte o yogurt magro a vostra scelta;

marmellata di fragole;

frutta secca o fresca;

miele;

sciroppo d'acero;

semi di chia;

cannella o cacao amaro;

gocce di cioccolato fondente.

Procedimento

In una ciotola mettere i fiocchi di avena in ammollo nel latte o nello yogurt magro e coprire con la pellicola trasparente. Lasciare in ammollo a riposare per tutta la notte. Al mattino aprire e condire il composto con tutti gli altri ingredienti, quindi: marmellata e frutta secca o fresca, miele, sciroppo d'acero, gocce di cioccolato, semi di chia, cannella o cacao amaro.