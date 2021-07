Palacinka con marmellata di prugne: la ricetta dolce tipica dell'Est

La palacinka diffusa in Ungheria, Istria, Trieste e non solo può essere considerata una versione light della classica ricetta francese (la crepe), ed è solitamente farcita con marmellata di prugne fatta in casa. Ecco la ricetta

Una sorta di pancake originario dell'Austria farcito con diverse marmellate di frutta. Le varianti popolari della ricetta includono la palacinka di Gundel, palacinka di rakott (varianti originarie dell'Ungheria) e flädle. La palacinka è un dolce particolarmente diffuso in Bosnia, Slovenia, Croazia, Serbia, Austria, Slovacchia, Ungheria ed anche in Friuli Venezia Giulia.

Fare la palacinka non è difficile, tradizionalmente, venivano arrotolate con zucchero a velo o con marmellate alla fragola, albicocca e prugna, oltre a ciliegia o lampone. Inoltre, può essere arrotolata anche con frutta fresca e secca e semi di papavero. La palacinka diffusa in Ungheria, Istria, Trieste e dintorni può essere considerata una versione light della classica ricetta francese (le crepe), ed è solitamente farcita con marmellata di prugne fatta in casa.

Oggi vi proponiamo una semplice versione direttamente dal sito lacucinaitaliana.it, bastano soltano 40 minuti. Ecco la ricetta per 4 persone.

Ingredienti

1 uovo;

10 cucchiai di farina;

1 bicchiere di latte;

2 cucchiai di zucchero;

1 pizzico di sale;

olio di semi per ungere la padella.

Procedimento

Unire le uova e lo zucchero mescolando bene con una frusta elettrica. Aggiungere un pizzico di sale, il latte e la farina fino ad ottenere una pastella densa e corposa. Lasciarla riposare in frigorifero per mezz’ora, coperta con della pellicola trasparente. Ungere una padella antiaderente con mezzo cucchiaino d’olio di semi, scaldarla e versare una mestolata di pastella spargendola sulla superficie della padella, mantenendo lo strato leggermente alto. Cuocetela anche dall’altra parte e lasciatela riposare su un piatto piano in attesa di farcirla.

La farcia ideale per la palacinka è la marmellata che può essere di prugne, mele o frutti di bosco. La palacinka verrà poi arrotolata o ripiegata e spolverata con zucchero a velo o cacao.