Pan de frizze: la ricetta veloce

Il pan de frizze, ovvero pane ai ciccioli di maiale, conosciuto anche come pane dell'inverno friulano, è un antico piatto della tradizione contadina. Ecco come prepararlo in casa

Il pan de frizze, ovvero pane ai ciccioli di maiale, conosciuto anche come pane dell'inverno friulano, è un antico piatto della tradizione contadina che viene generalmente realizzato nella stagione invernale. Ricavati i ciccioli dal maiale, in origine si preparava una biga di farina di grano tenero che si faceva fermentare per circa 12 ore per poi aggiungervi anche farina di grano, farina di segale, malto, strutto, sale, lievito e le frizze (i ciccioli). Oggi però vi proponiamo una versione più veloce. Ecco la ricetta dal sito ricettemania.it

Ingredienti

Dosi per quattro persone:

farina 800 gr;

ciccioli 200 gr;

uova 5;

burro 20 gr;

sale q.b.

Preparazione

Fate sciogliere in una padella il burro e fate rosolare per pochi minuti i ciccioli in modo da renderli morbidi. A fine cottura toglieteli dal fuoco. Lavorate la farina con le uova, i ciccioli tiepidi e una presa di sale; impastare fino ad ottenere una pasta morbida ed elastica, quindi formare una pagnotta e metterla su una teglia rivestita di carta forno. Infornare il pan de frizze per circa 50 minuti, o comunque fino a cottura cioè quando la superficie del pane risulta ben dorata, a 180°.