Tonnellate di Montasio Dop sui nuovi panini di McDonald’s

Ben 400 tonnellate di formaggio Montasio Dop verranno utilizzate per il panino della nuova edizione di My Selection di McDonald’s. Si tratta di una delle tre proposte della linea premium selezionata da Joe Bastianich. Sarà la prima volta per il prodotto caseario simbolo del Friuli Venezia Giulia. Il Consorzio ha scelto di aderire a questo percorso della multinazionale americana, in collaborazione con la fondazione Qualivita, nato per valorizzare i prodotti Dop e Igp italiani, la loro qualità e lo stretto legame con i territori. Una modalità per diffondere prodotti eccellenti ad un ampio pubblico.

“Questa è una collaborazione a cui teniamo davvero molto - dichiara il direttore del Consorzio, Renato Romanzin -, un progetto di McDonald’s e Qualivita che si inserisce perfettamente nel nostro quadro di comunicazione il cui obiettivo è far conoscere il Montasio in tutta Italia riuscendo a intercettare anche i più giovani. Un progetto che unisce la modernità della ristorazione informale all’alta qualità dei prodotti italiani, legati al territorio di produzione e alla materia prima controllata e selezionata. Un percorso che sono certo ci darà grandi soddisfazioni”.

La ricetta

Il My Selection Montasio Dop e pancetta sarà disponibile negli oltre 630 ristoranti McDonald’s di tutta Italia, il famoso formaggio friulano verrà servito avvolto in una dorata panatura e verrà abbinato alla speciale salsa di cipolle e Mela Alto Adige Igp. Oltre all’unione friulo-trentina, nel menù anche un’accoppiata veneto-ligure con un altro formaggio Dop, l’Asiago, e le olive taggiasche. Per finire un abbinamento calabro-emiliano con la cipolla rossa di Tropea Calabria Igp e una salsa barbecue realizzata con aceto balsamico di Modena Igp.