Pannocchie di mais, tutti i segreti per una cottura perfetta e golosa

Il mais, come tutti i cereali, ha una funzione nutrizionale prevalentemente energetica. Ottime per un aperitivo o un antipasto, cucinare le pannocchie di mais in casa è molto semplice e divertente. Ecco diverse e gustose modalità di preparazione

I bambini e i ragazzi ne sono ghiotti, preparare e mangiare una pannocchia di mais è molto divertente. La si può mangiare intera, a rondelle o sgranata. Diventa un ottimo aperitivo o antipasto estivo, perfetta come contorno per una grigliata fatta all’aperto. Ma come cucinare le pannocchie in casa e renderle gustose? Vediamo le diverse modalità.

La raccolta delle pannocchie

Per chi ha la possibilità di raccoglierle direttamente nei campi, esse vanno raccolte dopo la fecondazione della pianta (quando il chicco “fa il latte”, ovvero quando un chicco non è già troppo secco e nemmeno ancora troppo ricco di acqua).

Prima della cottura

Pulite la pannocchia ed eliminate tutte le foglie, la barba e i filamenti. Lasciate intero il gambo. Poi lavatela sotto l’acqua corrente. Prima della cottura lasciatela almeno 15 minuti immersa in acqua fredda, diventerà più morbida e succosa. In seguito, asciugatela bene.

Pannocchie di mais lessate

Le pannocchie di mais lessate sono una ricetta estiva molto semplice da preparare. Le potrete mangiare intere o sgranate oppure tagliate a rondelle spesse dopo averle lessate.

Pannocchie di mais al forno

Ponete la pannocchia su un pezzo di carta alluminio o carta da forno di misura, versateci sopra dell’olio o dei fiocchetti di burro e rigiratela bene per oliarne tutta la sua superficie. Avvolgete la pannocchia nella carta stagnola e chiudete a caramella. Cuocete in forno statico già caldo a 200° per circa 15-20 minuti su un ripiano alto. Togliete dalla carta, salate e servitela calda intera o a rondelle.

Pannocchie di mais arrostite

Cuocete la pannocchia sulla piastra calda a fuoco medio per circa 15-20 minuti. Giratela su tutti i lati mano a mano che tutti i chicchi risulteranno leggermente abbrustoliti e morbidi. Le pannocchie sono pronte quando presentano molti punti dorati ma la maggior parte della superficie è gialla. Una volta arrostite, le pannocchie risultano molto croccanti e saporite. Basta aggiungere solo un pizzico di sale. Se non avete a disposizione il barbecue potrete cuocere le pannocchie di mais sotto il grill del forno rigirandole in modo che diventino ben dorate e croccanti su tutti i lati.

Pannocchie di mais al cartoccio

Ponete la pannocchia su un pezzo di carta alluminio di misura, poi versateci sopra dell’olio e rigiratela bene per oliarne tutta la sua superficie. Avvolgete la pannocchia nella carta stagnola. Cuocete nelle braci per circa 20 minuti o fino a cottura. Toglietela dalla carta stagnola e salatela. Potete sostituirle la carta stagnola con la carta da forno.

Pannocchie di mais al vapore

Se avete a disposizione una vaporiera o una pentola per la cottura al vapore potrete preparare le pannocchie di mais fresco con questa tecnica a cottura lenta. Cuocete la pannocchia per 20 minuti circa. Nella pentola a pressione cuocetela a vapore per circa 7 minuti.

Pannocchie di mais con il Bimby

Potrete cuocere le pannocchie di mais con il Bimby all’interno del vassoio Varoma dopo aver aggiunto semplicemente il boccale con dell’acqua. La cottura dura 30 minuti.

Pannocchie di mais agrodolci

Preparate le pannocchie di mais agrodolci sbollentandole in acqua salata e poi disponendole nei vasi. Quindi copritele con aceto fatto bollire con zucchero e aromi.

Pannocchie di mais alla messicana

Le pannocchie di mais alla messicana si chiamano Elote e negli ultimi anni sono diventate uno streetfood molto popolare sia in Messico che negli Usa. Le caratterizza una panatura saporita e croccante.

Pannocchie di mais alle erbe aromatiche

Potrete condire le vostre pannocchie di mais con le erbe aromatiche raccolte nell’orto oppure con il sale aromatizzato alle erbe e al sesamo. Tra le erbe potete scegliere timo, lavanda, prezzemolo, rosmarino ecc.

Pannocchie al microonde

Una o due pannocchie cuociono in circa 3 minuti alla massima potenza (per me, 750 W). Tre o quattro pannocchie cuociono in circa 4 minuti. Potrete procedere in due modi:

cuocere la pannocchia senza foglie in un contenitore per microonde chiuso. Per migliorarne la cottura si può aggiungere un filo d’acqua sul fondo del contenitore. Cuocere la pannocchia intera con le sue foglie, per mantenerne l’umidità all’interno e renderne la cottura più uniforme. Per togliere la pannocchia dal microonde utilizzare una presina. Per estrarla dal guscio, tagliare la parte inferiore delle foglie che l’avvolgono.

Pannocchie fritte

Sgranate e friggete le pannocchie nell’olio di arachidi a 170°-180°. Scolate il mais dolce, asciugate e condite con un pizzico di sale.

Come servire la pannocchia

Cotta al naturale;

condita con un filo d’olio e del sale (pepe, paprika, erbette miste);

condita dei fiocchetti di burro (ottimo alle erbe) da spalmare sopra;

con formaggi spalmabili;

con della maionese o altra salsa di accompagnamento.

Consigli per l’acquisto

Le pannocchie fresche hanno foglie chiuse e dal colore verde brillante. I chicchi sono gonfi, vicini tra loro e lucenti. Il colore dei vari chicchi può anche essere differente tra di loro.

Consigli per la conservazione

Le pannocchie cotte si conservano per qualche giorno in frigorifero in un contenitore ermetico o ricoperte con della pellicola alimentare.

