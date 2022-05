Pappardelle allo zafferano con fave e nocciole: la ricetta perfetta del mese di maggio

Prodotto must della stagione primaverile, le fave sono un perfetto connubio di gusto e proprietà benefiche per il nostro organismo. Dunque, se avete voglia di un piatto gustoso e colorato questa ricetta fa proprio al caso vostro: ecco come preparare delle buonissime pappardelle allo zafferano con fave e nocciole.

Ingredienti

Pappardelle 320 gr;

fave 250 gr;

cipolline fresche piccole 2;

spicchio d'aglio 1;

bustina di zafferano 1;

vino bianco 50 ml;

nocciole sgusciate 100 gr;

olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

In un tegame capiente versare l’olio e le cipolline fresche tritate finemente, lasciate soffriggere, sfumate con il vino e quando sarà evaporato aggiungete lo zafferano, spegnete e tenere da parte.

In un altro tegame soffriggere lo spicchio d’aglio con l’olio, aggiungere le fave, il sale, il pepe. Coprire e cuocere per circa 15 minuti aggiungendo di tanto in tanto qualche cucchiaio di acqua bollente. Tritate grossolanamente le nocciole e tostatele per pochi minuti in una padellina.

Cucinate la pasta in acqua salata bollente, scolatela al dente e versartela nel tegame con lo zafferano e le cipolle; aggiungete le fave e continuare la cottura per un altro minuto a fiamma alta mescolando bene per amalgamare e aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Aggiungete infine le nocciole tostate.