Il piatto della tradizione ideale durante i giorni di pioggia: la ricetta della "pasta butada"

E voi la ricordate la "pasta butada"? Molto amata in passato (e non solo) da grandi e piccini, significa letteralmente pasta grattugiata ed è ideale per quando si ha poco tempo e si ha voglia di preparare un buon piatto caldo, perfetto in una giornata di pioggia come questa.

Da accompagnare ad un buon brodo di carne o verdure fatto alla vecchia maniera, è una ricetta ideale per i bambini perché è sfiziosa e divertente sia da cucinare che da mangiare. Nella tradizione triestina veniva solitamente cucinato come piatto serale oppure in occasione di feste come matrimoni, comunioni o battesimi per preparare lo stomaco alle grandi mangiate. Ecco la ricetta: genuina, semplice e veloce.

Ingredienti

125 gr di farina;

100 gr di formaggio grattugiato;

1 uovo;

sale q.b.

Procedimento

Preparate il vostro brodo, che sia vegetale o di carne. Su una spianatoia preparate una fontanella di farina, dentro rompete l'uovo e aggiungete un pizzico di sale e un cucchiaio di acqua. Incorporate anche il formaggio grattugiato e continuate ad impastare fino a quando non otterrete una consistenza morbida ed elastica. Una volta pronta, grattugiate la pasta e gettatela nel brodo in bollore. Cucinate per qualche minuto e servite ben calda.