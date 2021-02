Dalle classiche alle ripiene, dove gustare le frittole di Carnevale in città

Sono tantissime le pasticcerie da non perdere per provare le deliziose "fritole" in città, dalle classiche alle ripiene, un irrinunciabile dolce appuntamento di Carnevale: ecco alcuni consigli

Frittelle a base di pinoli e uvetta: stiamo parlando delle deliziose frittole triestine, immancabili in questo periodo dell'anno insieme ai crostoli. Le varianti delle frittelle sono davvero tante, molto apprezzate, ad esempio, sono anche quelle con la ricotta, alla crema o al cioccolato. Sono tantissime le pasticcerie e i forni da non perdere per provare le deliziose "fritole" in città, dalle classiche alle ripiene, un irrinunciabile dolce appuntamento di Carnevale. Menzionare tutti i locali e i laboratori sarebbe stato impossibile, ma ecco alcuni consigli (in ordine casuale) per gustare questi buonissimi dolci della tradizione.

Dove acquistare le frittole a Trieste