Patate al forno gratinate con formaggio filante: la ricetta facile e super gustosa

Un contorno perfetto o la portata principale per una cena super golosa: ecco la ricetta delle patate al forno con una crosticina croccante, arricchite da tanto formaggio filante. Un piatto semplice e veloce da cucinare. Ecco il procedimento.

Ingredienti

700 gr di patate;

250 gr di formaggio a vostra scelta;

2 cucchiai abbondanti di parmigiano o grana grattugiato;

2-3 cucchiai di pangrattato;

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

origano q.b.

Preparazione

Iniziate pelando le patate, lavatele e tagliatele a cubotti. Cuocetele solo 3-4 minuti in acqua bollente e scolatele bene. Lasciatele intiepidire e intanto tagliate a cubetti non troppo piccoli i formaggi.

Versate le patate in una ciotola e conditele con un po' di sale (non esagerate perché i formaggi daranno molto sapore), mescolate rapidamente e poi aggiungete i cubetti di formaggio filante, il parmigiano, un po' di origano, il pepe, un giro d'olio e mescolate bene, ma con delicatezza.

Versate tutto in una pirofila da forno, distribuite bene su tutta la superficie e completate distribuendo abbondante pangrattato su tutta la superficie. Irrorate ancora con un filo d'olio e cuocete in forno già caldo a 200° in modalità 'ventilato', per circa mezz'ora, finché le patate non saranno ben cotte e gratinate. Lasciate riposare le vostre patate filanti gratinate al forno per qualche minuto e poi servitele.