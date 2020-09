Pedoci a la scotadeo: la ricetta della tradizione triestina

La cucina triestina è molto ricca di pietanze e sapori dal gusto davvero particolare. Dai primi piatti al dolce, si tratta di una cucina che merita di essere assaporata nel pieno delle sue potenzialità. Per quanto riguarda nel dettaglio i secondi piatti, oltre alla carne, anche il pesce offre molto in una città dove il mare è il simbolo per eccellenza. Ecco che oggi vogliamo quindi riportare la ricetta di un piatto tipico, semplice e tradizionale, molto amato dai triestini: le pedoci a la scotadeo (le cozze alla scottadito), cucinate in bianco con aglio, prezzemolo e pangrattato. Si tratta di un piatto assai diffuso, semplice da preparare, ma particolarmente apprezzato a Trieste. Ecco la ricetta proposta da alpescaturismo.it.

Ingredienti

1 kg di cozze;

Prezzemolo;

Pane grattugiato;

Aglio.

Preparazione

Per prima cosa, pulite tutti i mitili dalle barbe e lavateli bene sotto l’acqua corrente in modo da eliminare l'eventuale sabbia. Pulite tutte le cozze, mettetele in una pentola abbastanza grande da contenerle tutte, incoperchiate e mettetele sul fuoco a fiamma bassissima per qualche minuto finché tutte le valve saranno aperte. Togliete tutte le cozze dalla pentola e filtrate il liquido da eventuali residui di sabbia.

In una larga padella, appassite un paio di spicchi di aglio in olio Evo, aggiungete una parte delle cozze (con tutto il guscio) e poi aggiungete il liquido di cottura, mettete una manciata di pane grattugiato e il prezzemolo. Se lo preferite, è possibile spremere sopra anche un po' di succo di limone.

Ricordiamo, infne, che da questa variante, aggiungendo un cucchiaio di concentrato di pomodoro, si ricava un ottimo sugo per degli spaghetti.