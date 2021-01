Percorsi di trekking in Friuli Venezia Giulia: le esperienze da non perdere

Le montagne del Friuli Venezia Giulia sono delle meraviglie da scoprire in tutte le stagioni dell'anno. Ideali per gli escursionisti o per gli amanti della natura, ecco alcuni percorsi trekking per una piacevole passeggiata in montagna

Le montagne del Friuli Venezia Giulia sono delle meraviglie da scoprire in tutte le stagioni dell'anno. Oltre allo sci, infatti, le montagne della nostra regione offrono diverse opportunità di divertimento e sport praticabili tutto l'anno. Tra queste, ci sono i vari percorsi di trekking.

Oltre ad essere divertente, il trekking apporta numerosi benefici sia fisici che mentali: è una valvola di sfogo che aiuta ad allentare le tensioni e lo stress quotidiano, aiuta i processi cerebrali, fa bene all'apparato cardiocircolatorio, migliora la respirazione, tonifica la muscolatura e tanto altro ancora. Secondo una recente indagine, poi, è stata l'attività più amata dagli italiani nel 2020.

Ecco, quindi, alcune idee selezionate da UdineToday per una rilassante passeggiata in montagna, nella speranza di tornare alla normalità il più presto possibile.

Alpe Adria Trail

Un percorso di trekking nel territorio dell'Alpe Adria, adatto sia per gli escursionisti che per gli amanti della natura. Il percorso dà la possibilità di visitare tre nazioni: Austria, Italia e Slovenia. Il percorso, infatti, conta 43 tappe, ciascuna lunga circa 20 chilometri, per un totale di 750 chilometri. L'itinerario parte della montagne della Carinzia, per poi passare in Slovenia e arrivare in Italia, dove si possono scoprire le bellezze della Valle del Natisone e Cividale del Friuli, il Collio, il Carso Triestino e il porto di Muggia. In alternativa, si può optare per il Giro delle 3 Nazioni, un percorso di 123 chilometri con sette tappe giornaliere tra Carinzia, Slovenia e Italia.

Via Alpina

Questo percorso conta 5 itinerari internazionali, attraversa 8 paesi e conta 342 tappe e più di 5mila chilometri di escursioni. Anche in Friuli Venezia Giulia ci sono dei percorsi targati Via Alpina, e offrono alloggio e ristoro, escursioni e altre offerte alla scoperta del territorio. I diversi itinerari, poi, sono adatti a tutti, in quanto non presentano difficoltà tecniche (tranne nei periodi di innevamento). Per esempio, nella nostra regione c'è il percorso che porta dal mare Adriatico alle Alpi. Si parte da Trieste e dal Carso, per poi arrivare nell'Alto Friuli.

Anello delle Dolomiti Friulane

Con questo percorso si possono scoprire diversi territori del Friuli Venezia Giulia. Ci sono diverse possibilità tra cui scegliere: partenza dal Rifugio Glaf per arrivare al Rifugio Flaiban-Pacherini, escursione che si svolge lungo il Truoi dai Sclpos, ossia il "sentiero delle genzianelle". Oppure, dal Rifugio Flaiban-Pacherini al Rifugio Pordenone (si passa per Passo di Suola, si valica Rua Alta, Pramaggiore, per poi discendere per la bucolica val dell'inferno e la val Postegae). Ancora, dal Rifugio Pordenone al Rifugio Padova (lungo la Val Montanaia) e dal Rifugio Padova al Rifugio Giaf.

Alta via Forni di Sopra

Questo percorso permette di scoprire le bellezze della conca di Forni di Sopra. I diversi itinerari sono adatti sia a principianti che a escursionisti più esperti, in quanto si suddividono per difficoltà del percorso e lunghezza. In ogni momento, poi, l'itinerario può essere interrotto senza problemi. Il punto di partenza e di arrivo di questo percorso è il campeggio Tornerai nella frazione di Andrazza, e può essere compiuto in entrambi i sensi. Tra i percorsi, troviamo: la salita al Rifugio Flaiban-Pacherini; dal Rifugio Pacherini al Rifugio Glaf; dal Rifugio Glaf al Rifugio Casera Tartol; dal Rifugio Casera Tartol al Rifugio Casera Tragonia; dalla Casera Tragonia alla Malga Montamaggiore.