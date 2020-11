Piadine per tutti i gusti anche da asporto o con consegna a domicilio: dove gustarle a Trieste

La piadina è un prodotto alimentare composto da una sfoglia di farina di grano, strutto o olio di oliva, bicarbonato o lievito, sale e acqua. Tradizionalmente viene cotta su un piatto di terracotta, detto teglia, ma oggi, più comunemente, viene cotta su piastre di metallo oppure su lastre di pietra refrattaria, chiamate testi. Morbide e fragranti, da farcire in mille modi differenti, le piadine sono un ottimo piatto, leggero e gustoso, adatte a chi va sempre di corsa ed ha poco tempo da dedicare alla cucina, da poter gustare on the go oppure comodamente seduti nei locali.

Come farcirle?

Sono tante le soluzioni, dalle più classiche con carne, salumi e formaggi, alle più innovative, pensate per soddisfare le esigenze di vegetariani e vegani. Spesso, infatti, viene piegata a metà e farcita in vario modo, esiste sia la variante salata che quella dolce per i più golosi. Possiamo optare, ad esempio, per una piadina con pezzi di salsiccia cotti alla brace o alla piastra con cipolla, con affettati vari di suino, con la porchetta, con rucola e squacquerone, con erbette o verdure gratinate, oppure con crema gianduia, confetture o nutella.

Dove mangiarle a Trieste

Le piadine sono perfette da assaporare in ogni momento della giornata, sono un pasto comodo da gustare come pranzo da ufficio, come cena fuori casa, oppure, come spuntino a metà mattina o semplicemente per un aperitivo in compagnia di amici. Azioni quotidiane che sono vietate in questo momento ma che ci consentono comunque di gustare la piadina grazie al servizio di asporto o facendole arrivare direttamente e comodamente a casa. Ecco alcuni locali presenti in città: