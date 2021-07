Pignolo: le migliori etichette in commercio secondo Slow Food

Colore rosso rubino intenso, profumo fruttato e leggermente speziato, ideale da abbinare a gustosi piatti di carne: il Pignolo è un vitigno autoctono a bacca nera coltivato in Friuli Venezia Giulia, nato nelle colline di Rosazzo, in provincia di Udine.

Il nome sembra derivi dalla forma dei grappoli molto chiusi, appunto come una pigna. Non si conosce con esattezza l’epoca della comparsa del Pignolo (probabilmente il Seicento). "Questo vitigno, già citato nel ditirambo Bacco in Friuli pubblicato sul finire del XVII secolo dall’abate Giobatta Michieli, era presente nel 1823 nella sezione friulana del Catalogo delle Viti del Regno Veneto, compilato sotto l’amministrazione di Vienna". Agli inizi del Novecento è però vittima di un progressivo disinteresse e solo negli anni Ottanta ha ottenuto il giusto riconoscimento.



"Il Pignûl, com’è chiamato in friulano, non ha nulla a che vedere con il Pignola nera e con il Pignola Valtellinese. È rintracciabile, con sempre maggiore frequenza, nei confini della Doc Friuli Colli Orientali, l’unica che - dal 1995, dopo l'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Vite del 1977 - contempla la tipologia in purezza. La zona d’elezione può essere circoscritta in quei terreni, composti di marne e arenarie, che si estendono intorno ai paesi di Prepotto, Albana, Rosazzo e Premariacco".

Pignolo: le migliori etichette

E voi lo avete mai provato? Ecco un breve elenco delle aziende che producono etichette interessanti di Pignolo, tutte recensite in Slow Wine 2021, direttamente da slowfood.it.