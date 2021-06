Pite di mele: la ricetta per gustare i sapori della Carnia

La Pite è una torta di mele tipica della Carnia. Una ricetta rustica molto buona gustosa, realizzata con una frolla particolare, senza uova e molto friabile. Il ripieno è fatto con delle mele rosse e tanta frutta secca. Ecco la ricetta proposta dal libro "Vecchia e nuova cucina di Carnia" di Gianni Cosetti.

Ingredienti

Per la pasta:

200 gr di farina;

40 gr di zucchero;

1 cucchiaio di panna fresca;

la scorza grattugiata di 1 limone;

1 bicchierino di rhum;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

150 gr di burro fuso e tiepido.

Per il ripieno:

4 mele rosse non tanto grandi;

15 gr di zucchero;

30 gr di noci;

20 gr di pinoli;

40 gr di uvetta sultanina;

1 pizzico di cannella in polvere;

il succo di mezzo limone.

Procedimento

Versate la farina setacciata assieme al lievito in una ciotola, aggiungete lo zucchero, la scorza del limone, la panna, il rhum e il burro fuso. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, avvolgetelo nella pellicola alimentare e lasciatelo riposare 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo, preparate il ripieno.

Sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine sottili. Tritate grossolanamente le noci, aggiungetele alle mele assieme agli altri ingredienti e mescolate bene. Imburrate uno stampo da crostata di 20 cm di diametro e accendete il forno a 175°C. Stendete la pasta aiutandovi con un mattarello, rivestite lo stampo e ritagliate la pasta in eccesso. Distribuite il ripieno. Stendete di nuovo la pasta rimanente e chiudete la crostata, sigillando bene i bordi. Realizzate un buchino al centro per permettere al vapore di fuoriuscire. Infornate per 30 minuti circa. Prima di servire, spolverate la torta con lo zucchero a velo.