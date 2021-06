Plastica nel mare Adriatico: mercoledì 16 l'evento per incentivare azioni e soluzioni al problema

La Regione Friuli Venezia Giulia, insieme ai suoi partner nell'ambito del progetto Marless, ha organizzato per mercoledì 16 giugno, alle ore 10, un evento per discutere, sensibilizzare e affrontare il delicato e attuale tema della plastica nel mare Adriatico, riunendo esperti "policy makers" e interessati al settore.

L'evento: obiettivi

L'evento, dal titolo "A clean Adriatic Sea for future generations", è finalizzato al riconoscimento di questo problema da parte dei rappresentanti locali e ministeriali; e sulla condivisione delle "best practises", si propone di incentivare con azioni concrete e soluzioni innovative il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rifiuti marini.

Il progetto Marless è implementato e finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia - Croazia 2014-2020, a sottolineare gli sforzi congiunti e della cooperazione internazionale, con tredici partner italiani e croati che lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Come partecipare

L'evento si terrà sulla piattaforma Zoom dalle 10 alle 12. Ogni partecipante riceverà il link di partecipazione prima dell'inizio della manifestazione, che si terrà in italiano e in croato. Sarà disponibile la traduzione simultanea. La partecipazione all'evento è gratuita, ma bisognerà iscriversi online entro e non oltre il 15 giugno, alle ore 14.

Per partecipare e iscriverti clicca qui.