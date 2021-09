Ricette esotiche e ricche di gusto: straccetti di pollo con peperoni e curcuma

Avete mai provato gli straccetti di pollo con peperoni e curcuma? Ideale per chi ama i gusti un po' esotici, ecco la ricetta: basta poco meno di un'ora

Oggi vi proponiamo una ricetta molto gustosa e facile da preparare, ottima in questo periodo dell'anno da gustare durante una cena in famiglia o con gli amici: straccetti di pollo con peperoni e curcuma. Ideale per chi ama i gusti un po' esotici, ecco la ricetta: basta poco meno di un'ora.

Ingredienti

Due peperoni grandi;

mezzo chilo di petto di pollo;

uno spicchio d’aglio;

un cucchiaino di curcuma;

un bicchiere scarso di vino bianco;

olio q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

rosmarino q.b.

Procedimento

Per prima cosa lavate i peperoni e puliteli eliminando la parte bianca e i semi, poi tagliateli a listelli. Fate rosolare l’aglio in una padella con poco olio e aggiungete i peperoni tenendo la fiamma vivace. Una volta rosolati sfumate con il vino bianco.

Adesso tagliate il petto di pollo a straccetti e aggiungete ai peperoni. Aggiustate di sale e pepe. Aggiungete rosmarino e curcuma. Coprite e cuocete per 20 minuti. Il piatto è pronto.