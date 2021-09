Polpettone o polpette di verdure: una gustosa ricetta vegetariana

Che bontà il polpettone, secondo piatto per eccellenza dei pranzi o le cene domenicali in famiglia. Ma cosa fare se in casa riceviamo un ospite vegetariano o magari preferiamo le verdure alla carne? Niente paura, non dovrete rinunciare a questo piatto nutriente e succulento: oggi vi proponiamo la sua versione vegetariana, il polpettone alle verdure. La bontà e il gusto sono assicurati.

Ingredienti per quattro persone

2 patate;

2 zucchine;

2 carote;

1 spicchio di aglio;

2 uova medie;

200 gr di pangrattato;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

la buccia di un limone grattugiata;

un pizzico di noce moscata;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale q.b.

Procedimento

Lessate le patate in acqua salata, una volta cotte scolatele, sbucciatele e riducetele in purea. In una padella antiaderente mettere l’olio, lo spicchio di aglio, le carote tagliate a rondelle e le zucchine tagliate a cubetti. Fate cuocere a tegame coperto per almeno 25 minuti mescolando spesso con un cucchiaio di legno.

Aggiustate di sale e se si asciugano troppo allungate con mezzo bicchiere di acqua calda. Una volta cotte mettete tutto il contenuto della padella nel bicchiere del mixer e tritate. Unite questo composto alla purea di patate. Sgusciate due uova ed aggiungetele alle verdure, unite il parmigiano, la buccia del limone grattugiata, la noce moscata ed il pangrattato, amalgamate il tutto fino a dare la forma di un grosso pane che metterete in una teglia da forno unta di olio.

Infornate a 200 gradi per 40 minuti, se dovesse colorire troppo coprite con della carta stagnola. Una volta cotto tagliatelo a fette. Potete utilizzare gli stessi ingredienti e lo stesso procedimento per creare delle mini polpettine alle verdure.