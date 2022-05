Lavoro: tantissime offerte sul Portale della Regione Friuli Venezia Giulia

Sei in cerca di occupazione sul tuo territorio ma non sai da dove iniziare? Ci pensano la Regione e il web a darti una mano: tante le offerte disponibili sul Portale lavoro del Friuli Venezia Giulia: una piattaforma facile e intuitiva in cui è possibile candidarsi alle numerose posizioni aperte presenti in città e su tutto il territorio regionale.

Sul portale troverai annunci di diverse importanti aziende in cerca di personale, molteplici le categorie ricercate: attualmente, ad esempio, sono attive ben 703 offerte di lavoro.

Come funziona il Portale Lavoro

La Regione mette a disposizione le offerte di lavoro e tirocinio pubblicate dai Centri per l'impiego e dal Servizio EuresFVG. Per candidarsi ad una posizione tramite il sito occorre essere in possesso di una "identità digitale", ovvero un account Facebook, Google, Linkedin o LoginFVG associato ad un' email valida. Inoltre è possibile accedere tramite identità SPID oppure con CIE (Carta d'Identità Elettrinica).

Sul portale sarà possibile visualizzare tutte le offerte disponibili e filtrare la ricerca in base al tipo di mansione desiderata. Una mappa indicherà il numero dei posti disponibili in tutti i comuni del territorio regionale. Per un accesso più rapido e per rimanere sempre aggiornato è possibile inoltre scaricare l'app per Android LavoroFVG o l'app per iOS LavoroFVG.

Clicca qui per accedere al Portale.