ShorTS International Film Festival: i vincitori della 25° edizione

TRIESTE - È O Gün Bu Gündür, Uçuyorum/Ever Since, I Have Been Flying di Aylin Gökmen (Svizzera 2023) il film vincitore della sezione Maremetraggio della 25a edizione dello ShorTS International Film Festival. Il corto, scelto dalla giuria internazionale composta dal regista turco Ramazan Kılıç, la produttrice croata Inja Korać e dal regista italiano Luca Sorgato, porta a casa il Premio EstEnergy - Gruppo Hera del valore di 4 mila euro.

La stessa giuria ha assegnato, inoltre, due menzioni speciali: la prima a Dnes Vsichko Ima Stranen Vkus/Everything Tastes Strange Today di Kristina Spassovska (Bulgaria 2023), la seconda a Basri & Salma dalam Komedi yang Terus Berputar/Basri & Salma in a Never-Ending Comedy di Khozy Rizal (Indonesia 2023).

A Komplikasjoner di Ivar Aase (Norvegia 2023) è andato il premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts Tv, consistente nell’acquisizione della licenza per i diritti Tv e Vod, mentre una menzione speciale è stata assegnata a Titanic, noskhe monaseb baraye khanevadehaye irani/Titanic, Suitable Version for Iranian Families di Farnoosh Samadi (Iran 2023). Il Premio del pubblico è andato invece a Good Boy di Tom Stuart (Regno Unito 2023).

Sezione Italian ShorTS

Il premio Bazzara Caffè - Italia in ShorTS al miglior cortometraggio votato del pubblico del valore di 2 mila euro è stato assegnato a Una storia d'azione italiana di Tommaso Gorani (Italia 2024). Il Premio AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo) al miglior montaggio in un cortometraggio italiano è andato a Hunger di Natalie Spencer (Regno Unito, Italia 2023).

Sezione Eco-ShorTS

Il premio miglior cortometraggio della sezione Eco-ShorTS votato dal pubblico del valore di mille euro spetta a Mimas di Evrim İnci (Turchia 2024).

Sezione ShorTS Express

Il premio miglior cortometraggio della sezione ShorTS Express votato dal pubblico del valore di mille euro è stato assegnato a Balcony Cacophony di Quentin Haberham (Paesi Bassi 2023).

Sezione Shorter Kids'n'Teens

Il premio Shorter Kids’n’Teens al miglior cortometraggio della categoria 'Kids' spetta a Frite sans maillot di Matteo Salanave Piazza (Francia 2023), mentre quello al miglior cortometraggio della categoria 'Teens' a L'ora buca di Nikola Brunelli (Italia 2023).

Sezione Immersive

Per la sezione Immersive, il pubblico ha assegnato il Premio Cinematic VR del valore di mille euro a 2023 a Requiem in VR: From Turmoil to Transcendence di Ragnar di Marzo (Svezia 2023), e il Premio 6DoF del valore di mille euro a Murmuration di Patricia Bergeron (Canada 2023).

Premio Mymovies.it

Il premio Mymovies.it alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico delle sezioni Maremetraggio, ShorTS Express, Italia in ShorTS, Eco-ShorTS e Shorter Kids’n’Teens spetta a Komplikasjoner di Ivar Aase (Norvegia 2023).

Inoltre, durante il Festival sono stati assegnati il premio Cinema dell’Anima all’animatore poetico Simone Massi; il premio Cinema del Presente a Damiano e Fabio D'Innocenzo; il premio Prospettiva a Carlotta Gamba; il premio Interpreti del Presente a Isabella Ragonese e Michele Riondino. Al cinema di Laura Samani è stata dedicata la sezione Campolungo.

Le motivazioni

«Per coloro che vivono sotto persecuzione, sotto la costante minaccia di cancellazione della loro identità e cultura, l'esistenza stessa è una forma di resistenza. Il regista ci mostra un ritratto poetico di un uomo curdo o di qualsiasi essere umano, e i suoi ricordi di amore e trauma sono un'espressione splendida, universale e sensibile di quella resistenza che è essenza umana e la parte di noi che nessuno potrà mai portarci via. Per questo motivo, vorremmo assegnare il premio per il Miglior Cortometraggio a Ever Since I Have Been Flying diretto da Aylin Gökmen» ha dichiarato la giuria in merito al vincitore.