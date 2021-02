Al via la quarta edizione del "Premio Lelio Luttazzi" per giovani autori jazz

Al via la quarta edizione del "Premio Lelio Luttazzi", il riconoscimento promosso dalla Fondazione "Lelio Luttazzi" in memoria del grande maestro triestino re dello swing. Ecco come partecipare

Al via la quarta edizione del "Premio Lelio Luttazzi", il riconoscimento promosso dalla Fondazione "Lelio Luttazzi" in memoria del grande maestro, re dello swing e artista completo e di altissimo livello che ha segnato un'epoca nella storia dello spettacolo. ?Le iscrizioni, gratuite, si sono aperte il 10 febbraio e termineranno il 30 aprile 2021.

Con la direzione artistica di Rita Marcotulli e sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con i patrocini di: Mibact, Comune di Trieste, Comune di Roma-assessorato alla Crescita culturale, Siae, Agis, NuovoImaie, il concorso è rivolto a giovani autori italiani, pianisti e cantautori jazz.

Il concorso

Il premio Lelio Luttazzi ha l'intento di scoprire nuovi talenti della musica italiana, in modo particolare pianisti e cantautori jazz. E ricordare un "grande triestino" che fu non solo musicista, scrittore, attore e presentatore televisivo: nella sua lunga e prestigiosa carriera Lelio Luttazzi è stato compositore, direttore d'orchestra e uno dei grandi pianisti jazz italiani. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica del nostro paese.

Il concorso si articola in due sezioni: Autori Pianisti Jazz e Cantautori Jazz. Tra i requisiti per partecipare ricordiamo:

i partecipanti - di età compresa tra i 16 ed i 30 anni da compiersi entro il 31 dicembre 2021- dovranno essere iscritti alla SIAE (Società Italiana Autori Editori).

Bisognerà presentare un brano nuovo regolarmente depositato.

All’atto dell’iscrizione non dovranno sussistere da parte dei partecipanti rapporti contrattuali con edizioni o etichette discografiche. Solo gli Autori Pianisti Jazz dovranno inoltre presentare una composizione del Maestro Lelio Luttazzi nelle audizioni della pre-finale e della finale.

Non potranno iscriversi al Concorso i vincitori e i finalisti delle Tre Edizioni precedenti del Premio Lelio Luttazzi.

Le selezioni

Le prime selezioni avverranno tramite il Cd inviato dai candidati. Una commissione sceglierà i 12 finalisti, di cui 6 della categoria "Autori Pianisti jazz" e 6 della categoria "Cantautori Jazz" che si esibiranno dal vivo. I partecipanti si esibiranno davanti ad una commissione esaminatrice a Trieste con il proprio brano. La prova non dovrà durare più di 15 minuti.

In seguito all’esibizione a Trieste, la Giuria proclamerà i 6 finalisti, 3 per ogni categoria. In seguito i 6 finalisti si esibiranno dal vivo nella serata dedicata al Maestro Lelio Luttazzi a Roma. Al termine delle esibizioni la commissione artistica decreterà i due "Vincitori Assoluti" del Concorso: uno per la categoria "Autori Pianisti Jazz" ed uno per la categoria "Cantautori Jazz".

Le Giurie

Le Giurie saranno composte da musicisti di grande fama, direttori d’orchestra, operatori culturali del settore, dai rappresentanti della Fondazione Lelio Luttazzi, di Veneto Jazz della Casa della Musica di Trieste, del Conservatorio di Trieste e del Conservatorio di Venezia.

La Fondazione

La Fondazione Lelio Luttazzi, organizzatrice del Premio, nasce nell’ottobre 2010 a Trieste, per volontà della moglie Rossana con lo scopo di sostenere, realizzare e promuovere azioni e progetti rivolti alla diffusione della cultura, dell'educazione e della formazione musicale. In particolar modo la Fondazione si è proposta, sin dalla sua nascita, di sostenere i giovani che intendono perfezionarsi nel campo della musica e le attività di carattere sociale in cui la musica rappresenta un valore di sostegno e di promozione della persona.

Le informazioni complete, regolamento e domanda di partecipazione qui: www.fondazionelelioluttazzi.com e www.premiolelioluttazzi.it.