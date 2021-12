Il giro dei presepi in Friuli Venezia Giulia prende forma: la mappa della nuova edizione

Al via la nuova edizione di Presepi Fvg, una lunga tradizione che fa da contenitore agli eventi natalizi del nostro territorio e curato dal Comitato regionale dell'Unione Pro Loco d'Italia.

Fulcro della proposta è "Presepi Fvg in Mostra", un'esposizione a Udine di oltre 50 opere fatte a mano da alcuni tra i più bravi maestri presepisti della nostra regione che si potranno ammirare fino al 9 gennaio nella chiesa di sant'Antonio Abate.

Ma non è finita qui: altre Natività, sempre realizzate dai maestri artigiani, si potranno ammirare a Trieste nella sede del Consiglio e della Giunta regionale e nei municipi di Udine e Codroipo. Il viaggio itinerante su tutto il territorio regionale del Giro Presepi Fvg, ovvero la mappa georeferenziata con 143 siti presepiali nelle città e paesi del Friuli Venezia Giulia accompagna alla scoperta di una delle più preziose tradizioni italiane, con quasi 2000 Natività da ammirare durante le feste.

Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia: la mappa

Attraverso un itinerario tra le Natività di ogni tipologia e dimensione, da allestimenti monumentali a quelli che stanno dentro una bottiglia, da quelli nelle chiese a quelli inseriti in borghi storici e contesti naturali: sono tante le opere che sarà possibile ammirare in regione durante il periodo più magico dell'anno.

A cura di UNPLI Friuli Venezia Giulia - Comitato Regionale Pro Loco e con il sostegno della Fondazione Friuli, torna anche in veste digitale l’iniziativa "Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia", un viaggio itinerante su tutto il territorio regionale alla scoperta di una delle più preziose tradizioni italiane.

Il progetto, che rientra nel più ampio contenitore dell’iniziativa "Presepi Fvg - La tradizione che prende forma" e che negli anni si è tradotto in una guida cartacea dedicata al turista, consiste in un minuzioso lavoro di ricerca e censimento delle realtà presepiali che annualmente vengono realizzate e proposte in regione da parte di associazioni, enti locali, privati, artisti o semplici appassionati.

La guida accompagna i visitatori in una serie di itinerari tematici che percorrono il Friuli Venezia Giulia dalla montagna al mare, dalla collina ai centri urbani, sfiorando laghi e fiumi o addentrandosi alla scoperta di borghi storici e rurali alle volte poco conosciuti. Coinvolge oltre un centinaio di Comuni, suddivisi nelle 12 aree turistiche di Carnia, Tarvisiano, Piancavallo e Dolomiti Friulane, Gemonese, Friuli Collinare e San Daniele del Friuli, Pordenone e dintorni, Udine e dintorni, Cividale del Friuli e Valli del Natisone, Lignano Sabbiadoro e dintorni, Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni, Gorizia e Collio, Trieste e Carso. Vi sono rappresentate migliaia di Natività, raccolte in preziose rassegne, all’interno di Santuari e chiese, dislocate lungo piazze e vie nei centri abitati o in cortili e parchi di pregio naturalistico.

L'adesione è gratuita: per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo mail eventi@prolocoregionefvg.it o andare alla fonte: Presepi Fvg - La tradizione che prende forma.