Facebook e Instagram si tingono di arcobaleno per il mese dedicato al Pride

Facebook e Instagram, i due social network più usati dalla community virtuale italiana e non solo, in occasione del mese dedicato al Pride hanno lanciato alcune novità a supporto della comunità LGBTQ+. I canali di comunicazione vogliono dare così il loro supporto e cogliere l'opportunità di festeggiare anche virtualmente con iniziative e prodotti pensati e ideati per l'occasione, che servono agli utenti per trovare supporto online ed esprimersi contro ogni forma di pregiudizio.

Instagram: nuovi adesivi e hashtag

Tra le novità previste per il mese di giugno, su Instagram troviamo sei adesivi ispirati al Pride, che includono anche persone genderfluid, transessuali, asessuali e gender non conforming. In collaborazione con GLAAD, Instagram ha poi individuato gli hashtag più popolari e significativi utilizzati dalla comunità LGBTQ+ e ha reso disponibili i Rainbow Hashtag, come per esempio #pridefamily, #gayvisibility e #genderfluid. Utilizzando uno di questi hashtag nelle storie, il cerchio che incornicia la foto profilo diventerà color arcobaleno.

Facebook: cornici e sfondi

Su Facebook e Messenger, invece, compaiono già cornici e sfondi a tema Pride, ma anche adesivi e avatar da utilizzare nelle storie e nei commenti. Con l'hashtag dedicato al #Pride, il social network vuole poi valorizzare i contenuti di gruppi, editori, personaggi pubblici sul tema. Per finire, anche il nuovo logo di Facebook tutto color arcobaleno.