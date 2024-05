L'anziano e il cibo: l'evento dedicato alla prevenzione e gestione dei problemi di deglutizione

TRIESTE, 15 maggio 2024 - Il 17 maggio 2024, presso l’Auditorium Asp Itis, si terrà l’evento "L'anziano e il cibo. Prevenzione e gestione dei problemi di deglutizione nelle strutture residenziali". La disfagia, ovvero la difficoltà a deglutire, è un sintomo presente in numerose patologie, ma non solo: è infatti presente nella popolazione anziana in conseguenza della fisiologica involuzione dei sistemi neuromuscolari (Presbifagia).

Molti studi hanno analizzato la prevalenza della disfagia nella terza età, riportando una prevalenza dal 16 al 22 per cento nelle comunità per anziani. Il soggetto con disfagia può andare incontro a problematiche importanti, oltre ad avere un impatto negativo sulla qualità di vita dei soggetti a causa dell’isolamento sociale, che molto spesso deriva dalla impossibilità a partecipare alle attività sociali in qualche modo collegate al cibo.

Il progetto

Il progetto disfagia nelle strutture residenziali ha avuto inizio nel 2022 con l'obiettivo di rilevare il fenomeno della disfagia e la sua gestione nella popolazione anziana residente nelle strutture residenziali della provincia di Trieste. Con l'evento in questione, si darà una restituzione dello stato dell'arte e si affronterà la tematica della deglutizione nelle diverse età della vita con attenzione particolare all'età anziana.

