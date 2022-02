I segreti per ottenere un ottimo caffè: un elemento chiave che influisce sulla qualità è proprio l'acqua

Ricordando che il corpo umano è composto per due terzi da acqua è interessante notare che la quasi totalità una tazzina di caffè è costituita da questo vitale elemento. Anche se il consumatore difficilmente ci pensa, facendo questa semplice considerazione diventa subito evidente quanto sia fondamentale la qualità dell’acqua per ottenere un buon caffè.

I principali fattori che influiscono sulla qualità

L’acqua potabile che troviamo nelle nostre reti idriche, anche se adatta al consumo come bevanda, può causare degli inconvenienti nell’utilizzo delle attrezzature comunemente usate per la preparazione del caffè e nel risultato in tazza, se non opportunamente trattata. I principali fattori che influiscono sulla qualità dell’acqua - e quindi sul nostro caffè - sono:

il grado di durezza;

il valore pH;

la presenza di cloro.

Come dovrebbe essere l'acqua?

Per una preparazione ottimale, l’acqua utilizzata dalle macchine da caffè, oltre a dover essere chiaramente potabile e fresca, deve risultare inodore, incolore e con pochi solidi disciolti.