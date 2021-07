R...Estate in Armonia 2021: tornano in città gli spettacoli teatrali in dialetto triestino

Al via "R…Estate in Armonia 2021", l'ottava edizione dell'attesissima Rassegna estiva di spettacoli in dialetto triestino che si terrà presso il Teatro al Giardino Pubblico e che quest'anno ha deciso di raddoppiare i suoi appuntamenti al sabato grazie alla nuova location della "Platea esterna Angelo Cecchelin del Teatro Basaglia": ben quindici appuntamenti teatrali tutti con inizio alle ore 21.00.

Come partecipare

Per poter partecipare occorre acquistare il biglietto d'ingresso al modico prezzo di 5 euro. La prevendita è disponibile al Ticket Point di Corso Italia 6/c a Trieste (1° p.) con 0,50 euro di maggiorazione. In caso di maltempo gli spettacoli del sabato al Parco di San Giovanni verranno messi in scena all’interno del Teatrino Basaglia, mentre per il Giardino Pubblico non sono previste location alternative al chiuso.

Gli appuntamenti

Domani - venerdì 16 luglio - il primo appuntamento che si terrà al Giardino Pubblico "Muzio de Tommasini" alle ore 21.00. Il Gruppo Teatrale Il Gabbiano andrà in scena con "Italo Svevo: Una burla riuscita", adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna. Si continua poi con sabato 17 luglio al Teatro Basaglia e Compagnia Ex Allievi del Toti Aps con lo spettacolo "Omaggio al Teatro di Carlo Fiorello", due atti unici comici di Carlo Fiorello presentati a leggìo "La casa dei spiriti" e "Viva noi che semo puti…", regia di Paolo Dalfovo.

L'ultimo appuntamento è previsto per sabato 28 agosto al Teatro Basaglia con la Compagnia dei Giovani e la commedia "Tuti ogi?!?" da "Tom, Dick e Harry" di Ray e Michael Cooney, adattamento in dialetto triestino di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla.

Insomma più di un mese dedicato: per scoprire tutti gli appuntamenti in programma clicca qui (locandina dell'evento da Comune di Trieste).