Rambasicci: la ricetta della tradizione friulana

Il sapore della verza che si sposa perfettamente con quello della carne e delle spezie: i Rambasicci sono dei deliziosi involtini di verza ripieni di carne di maiale e di manzo. Un piatto tipico della tradizione friulana, conosciuto in tutta Italia, dal sapore genuino e coinvolgente. Prepararli in casa è piuttosto semplice, occorrono circa 40 minuti. Ecco la ricetta proposta dal sito ricettemania.it.

Ingredienti

Dosi per 4 persone:

300 gr di carne di maiale macinata;

300 gr di carne di manzo macinata;

25 gr di parmigiano;

1 cipolla;

1 cucchiaio di pangrattato;

1 verza;

brodo q.b.

Olio d'oliva q.b.

Burro q.b.

Aglio q.b.

Paprika q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Immergete le foglie di verza in acqua bollente per qualche minuto e asciugatele in un panno asciutto. In una ciotola mettete i due tipi di carne con sale, aglio e paprika. Mescolate il tutto e posate il composto sulle foglie di verza, arrotolate e fermare con gli stuzzicadenti. Fate rosolare la cipolla con burro e olio, quando inizia a colorare aggiungete gli involtini e il brodo. A cottura ultimata spolverizzare i Rambasicci con il formaggio e il pane grattugiato.