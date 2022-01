Cucina friulana: la ricetta dei rambasicci

Oggi vi proponiamo la ricetta di un piatto tipico friulano: i rambasicci, dei buonissimi involtini di verza ripieni di carne tritata ideali come portata principale o secondo piatto. Ecco il procedimento da seguire.

Ingredienti

Carne di maiale macinata 300 gr;

carne di manzo macinata 300 gr;

parmigiano reggiano 25 gr;

pangrattato 1 cucchiaio;

cipolla 1;

spicchio d'aglio 1;

brodo di carne 100 ml;

cavolo verza 500 gr;

paprika 1 cucchiaino;

olio extravergine d'oliva 4 cucchiai;

sale, pepe e burro q.b.

Procedimento

Sbollentate le foglie di verza per qualche minuto in acqua bollente, quindi asciugatele con un telo. In una ciotola unite i due tipi di carne, aggiungete un pizzico di sale, l'aglio tritato e la paprica ed amalgamate gli ingredienti. Stendete le foglie di verza e disponetevi dentro un po' di composto. Arrotolate la foglia e fermatela con gli stuzzicadenti.

Scaldate in una padella dell'olio, del burro e fate soffriggere della cipolla tagliata fine. Quando la cipolla inizia a prendere colore, unitevi gli involtini. Aggiungete del brodo. A cottura quasi ultimata spolverizzate con il formaggio grattugiato e il pangrattato.

Ricetta di cookaround.com