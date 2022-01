Rap e trap, è moda tra i giovani: l'esplosione del fenomeno e la musica degli artisti del Fvg

Dalle origini non troppo antiche e diventata un vero e proprio fenomeno di massa soprattutto negli ultimi anni, la musica rap è un genere musicale nato negli Stati Uniti d'America negli anni Settanta, caratterizzato da musica ritmica e un discorso generalmente ritmato e pronunciato in rima con argomenti generalmente forti. In realtà, il genere ha origini più antiche, era già praticato nelle borgate in una forma molto rudimentale, ma da quando divenne una delle discipline fatte proprie dall'hip hop (quasi subito dopo la nascita dell'hip hop) si sviluppò enormemente. La sottocultura hip hop è definita da quattro elementi stilistici chiave: MCing/rapping, DJing/scratching con giradischi, break dance e graffitismo.

Ma cosa differenzia il genere rap dall'altro fenomeno musicale simile e chiamato trap? In molti reputano la trap un sottogenere del rap, questo è in parte vero, però si tratta di una musica sotto certi aspetti molto diversa. La trap è più giovane, nacque infatti negli Stati Uniti intorno agli anni Novanta/Duemila. Il nome deriva dalle trap house, ovvero delle abitazioni abbandonate di periferia: la musica serviva proprio a raccontare quegli ambienti difficili.

Il fenomeno di massa

Se prima erano considerati dei generi musicali di nicchia, rap e trap, con il passare del tempo e specialmente dopo il 2010 divennero dei veri e propri fenomeni di massa soprattutto tra i giovani. Il 17 luglio del 2017, Forbes ha scritto che l'hip-hop/R&B (così come classifica anche Nielsen SoundScan) ha superato il rock diventando il genere musicale più popolare negli Stati Uniti per la prima volta nella storia.

Importante poi, anche l'ascesa delle piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music e altri nella metà del 2010 che hanno sicuramente avuto un forte impatto sull'intera industria musicale nel suo complesso aiutando quindi anche i due generi.

Differenza tra rap e trap

Entrambe con testi che generalmente hanno sempre qualcosa di forte da raccontare, la differenza principale tra rap e trap può essere ricondotta al suono. La trap è un sottogenere del Shouthern rap, che a sua volta è un sottogenere del rap stesso, possiamo riconoscere un pezzo dal suo beat, kick ripetitivi e pesanti, sub-bassi distorti riconducibili alla musica dub, hi-hat e l’utilizzo di sintetizzatori per la parte strumentale. Il rap, invece, si compone su un particolare ritmo sul quale scandire le rime, ovvero i “ritmi 4/4”.

Perché piace tanto ai giovani?

Questo fenomeno ha conquistato soprattutto i giovani, sebbene non manchino le critiche per via dei temi particolari che tratta. Ma perché piace tanto? Ogni generazione ha inevitabilmente la sua musica di riferimento e i motivi che potrebbero spingere i giovani di oggi ad amare questo genere musicale potrebbero essere molteplici: molti ritrovano in esso il vuoto lasciato dalla società di oggi, anche se, bisogna sottolineare, molti dei brani che oggi cavalcano le classifiche trattano anche temi più leggeri o d'amore rispetto al passato.

Gli artisti in Friuli Venezia Giulia

Anche in Friuli Venezia Giulia la scena hip hop ha il suo perché. Sono diversi infatti i rapper, i gruppi (crew) o i trapper che fanno musica. Ne citiamo alcuni: Dj Tubet, Carnicats, Dlh Posse, Giuann Shadai, L300 Seca Sek Dj Cue, Doro Gjat, Dek Ill Ceesa, Madrac, Aria di Golpe, Il Contingente, Dj Color & Sandro Sù, Bastardz Click, Shef Mc, Malasorte, Wat a.ka. Wattilio, Zona Est, Trama, Jay Rah, Yane, JD il Moro, Invisibile, Gio Green, Hey n il Guru, NG, A-Trio, Primo Impatto Crew, BQ: Ram, MissTake e tantissimi altri ancora. Ecco una playlist dedicata dove trovate la lista completa degli artisti e i loro principali brani: Rappers friulani (playlist di ALOOOOORE).