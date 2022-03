La Luna sarà colpita dal rottame di un missile

Domani, venerdì 4 marzo 2022, un razzo si schianterà contro la superficie della Luna a 9.200 km/h. Secondo gli esperti dovrebbe trattarsi del rottame di un missile, ma non si sa ancora a chi appartiene il razzo in questione. Ad osservare il fenomeno sarà il Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa ma ad impatto già avvenuto. "Dunque il veicolo si occuperà solamente di valutare le conseguenze e non potrà intervenire prima".

Secondo gli scienziati e come leggiamo su ilsussidiario.net, la collisione dovrebbe avere luogo sul lato opposto del satellite, di conseguenza non dovrebbe essere visibile da tutti i telescopi terrestri. A Space.com, il portavoce della Nasa ha spiegato come: "La ricerca del cratere d’impatto sarà impegnativa e potrebbe richiedere settimane o mesi".

Fonte ilsussidiario.net