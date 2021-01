Pronto il regalo sospeso dell'Unicef per aiutare i bambini in difficoltà

Un kit gioco per aiutare i bambini ospedalizzati o in casa famiglia in Italia e i bambini malnutriti nel mondo: arriva il Regalo sospeso dell’Unicef.

Per celebrare l'Epifania e il periodo natalizio è iniziata la distribuzione del “regalo sospeso” grazie ai giovani volontari Younicef e agli operatori volontari in Servizio Civile dell’Unicef Italia, che da oggi, giovedì 7 gennaio, distribuiranno i regali in totale sicurezza per regalare un sorriso a dei bambini ospedalizzati o residenti in casa famiglia in Italia e sostenere allo stesso tempo i programmi dell’organizzazione di lotta alla malnutrizione infantile nel mondo.

L’iniziativa lanciata per la prima volta quest’anno è stata ideata e realizzata dai giovani volontari del gruppo Younicef che, con il supporto degli operatori volontari in Servizio Civile dell’Unicef Italia, si recheranno presso le strutture che hanno aderito all’iniziativa per consegnare a tanti bambini il loro regalo sospeso: un simpatico kit per il gioco composto da gadget di legno (il domino e uno yoyo o una trottola) e la valigetta della Pigotta.

A fronte di un contributo minimo di 10 euro o è ancora possibile continuare a sostenere l’Unicef e fare un “regalo sospeso”, aiutando due bambini contemporaneamente. Le donazioni potranno essere effettuate sia presso i comitati locali aperti sia attraverso il sito. Per fare il tuo regalo e contribuire all'iniziativa solidale clicca qui.