"Pensa globale, compra locale": Regional Store celebra il dialetto friulano e non solo

"Pensa globale, compra locale": è questo il motto di Regional Store Fvg, un negozio online interamente dedicato al Friuli Venezia Giulia che vende prodotti con marchio ad alta qualità certificata (T-shirt, Felpe, Gadget e Libri) ideati nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Un'iniziativa interessante, un lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti negli anni con passione e impegno per celebrare la particolarità del nostro territorio.

Con un sito dedicato, regionalstore.it, e una pagina Instagram che conta più di 5mila followers, @regionalstorefvg, lo Store è specializzato in tre categorie principali (Abbigliamento, Gadget, Editoria) e propone tantissimi prodotti local molto divertenti, suddivisi, descritti, illustrati e realizzati da decine di aziende diverse tra loro, ma con un grande punto in comune: il Friuli Venezia Giulia.

La scelta è davvero ampia, potrete trovare T-shirt con stampe divertenti e con frasi in dialetto friulano per donna, uomo e bambini. Leggiamo ad esempio nelle T-shirt dell'immagine di copertina "No soi dome biele o soi ancje furlan/ne! - Non sono soltanto bello/a, sono anche friulano/a!". Ma anche bavaglini, body, cappelli, felpe, grembiuli. O ancora gadget come adesivi, spille, bandiere, biglietti di auguri, giochi in scatola, cuscini, magneti, tazze ed altro ancora. E per finire la sezione dedicata all'editoria con libri, carte per escursioni, dvd e carte turistiche.

"Tutte le nostre proposte riguardano direttamente o indirettamente l’area geografica che si trova nella zona più a nord est d’Italia, una zona ricca di tradizioni, cultura e bellezze naturali." si legge sul sito del negozio online. Curiosi? Per maggiori informazioni cliccate qui.