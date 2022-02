Newsfeed personalizzato e utenti più attivi: l'app di TriestePrima si rifà il look

Citynews apre il 2022 con tante novità: è stato annunciato il restyling tecnologico ed editoriale delle sue 50 App. L’obiettivo è migliorare l’UX in un’ottica social oriented, come spiega Luca Lani, ceo di Citynews: “La nostra prerogativa è sempre stata quella di individuare e sperimentare modalità di comunicazione che possano rappresentare le nuove frontiere dell’editoria. Porre l’utente al centro, rendendolo parte attivo del processo d’informazione è stato il nostro obiettivo fin dall’inizio della storia di Citynews. È per questo motivo che le nuove 50 App hanno un’impronta social oriented che permette ai nostri lettori di contribuire attivamente con le segnalazioni delle notizie e di ricevere notizie di loro interesse, oltre che, chiaramente, restare aggiornati sui fatti della città in tempo reale, grazie alle breaking news”.

Cosa è cambiato

Tra le novità più interessanti di questa release, il newsfeed personalizzato e la partecipazione più attiva dei lettori. Citynews è il primo editore ad aver implementato un feed di news che si adatta perfettamente agli interessi del lettore. Nella sezione "Le tue notizie", infatti, l’utente (precedentemente registrato) potrà scrollare notizie personalizzate secondo i propri interessi (cronaca, politica, attualità, eventi, sport, etc) e in base alle zone o quartieri d’interesse della propria città.

Inoltre, sempre nella sezione “Le tue notizie”, l’utente registrato potrà contribuire in maniera attiva inviando alla redazione le proprie segnalazioni su notizie dal quartiere quali problemi di viabilità o degrado, eventi della zona, annunci e offerte di compravendita e avviare discussioni su argomenti generali che riguardano il quartiere o la città e alla quale tutta la community registrata può partecipare. Le notizie e i video caricati, dopo una rapida ma attenta moderazione delle redazioni, verranno pubblicati all’interno della testata.

Come scaricare l'app

Insomma, ogni lettore ha la possibilità di creare un proprio profilo, seguire altri utenti e partecipare a discussioni con altri utenti del quartiere. Per scaricare o aggiornare l'app di TriestePrima clicca qui: Apple Store oppure Google Play.