Cucina di mare: la ricetta originale dell'aringa salata alla friulana

La cultura del mare, del porto e della pesca è molto sentita a Trieste, e con essa anche quella del buon cibo. La cucina di mare in questa città si sposa in un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, ed è proprio per questo che oggi vogliamo proporvi la ricetta originale dell'Aringa salata alla friulana grazie al libro "La cucina triestina" di Maria Stelvio, un ricettario che dal 1927 ha conosciuto, di generazione in generazione, un successo pressoché ininterrotto. Insomma, un delizioso piatto di pesce molto leggero, facile da preparare e dal sapore particolare. Ecco come procedere.

Ingredienti

Aringa;

Olio extra vergine di oliva;

pepe;

aglio;

Procedimento

Per prima cosa è necessario squamare l'aringa e togliere la testa; mettetela in acqua fredda su fuoco lentissimo e prima che cominci a bollire ricambiate l’acqua con altra fredda. A questo punto portate l'aringa nuovamente fino a quasi bollitura. Non appena sarà pronta, bisognerà mondare e condire con olio, aceto, pepe e qualche rotella d’aglio. Servire con polenta.