La ricetta dell'arista alle mele per un arrosto morbido e succoso

Un piatto dove il sapore delicato della carne del maiale si abbina in modo perfetto al gusto delle mele. Ecco a voi la ricetta dell'arista alle mele, semplice e veloce da preparare

L'arista di maiale alle mele è un secondo piatto di carne facile e veloce da preparare. Il risultato è quello di un arrosto ben cotto ma che rimane morbido e succoso. In abbinamento, la salsa di mele si cuoce direttamente insieme alla carne, conferendo una nota di dolcezza acidula. La carne del maiale ha un sapore più delicato rispetto a quella di manzo, ecco perché si abbina in modo perfetto al gusto delle mele. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

800 g di lonza di maiale;

5 mele dolci;

400 ml di brodo vegetale o di carne;

200 ml di vino bianco;

1 spicchio d'aglio;

2 rametti di rosmarino;

olio extravergine di oliva;

sale q.b.

Preparazione

Lavate e sbucciate le mele, tagliandole a cubetti di circa 2 cm e lasciatele da parte. Massaggiate la carne con un trito di rosmarino e sale così che gli aromi impregnino bene la carne. Prendete una casseruola dai bordi alti e scaldatevi 5 cucchiai di olio e uno spicchio d'aglio: dopo due minuti unite la carne e lasciatela rosolare da tutti i lati a fuoco medio.

A questo punto sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete le mele e il brodo bollente, coprite e fate cuocere a fuoco medio per 50 minuti, girando l'arista di tanto in tanto, così che si cuocia uniformemente. A cottura terminata, togliete la carne e frullate le mele con un frullatore a immersione, ma senza arrivare ad ottenere una purea, basta una salsa con i pezzetti di frutta ancora in parte visibili. Servite l'arista alle mele tagliandola a fette e accompagnandola con la salsa.