Cucina triestina: la ricetta del baccalà mantecato

Ricetta tipica del Friuli Venezia Giulia ed in particolare della tradizione triestina, come suggerisce il nome stesso, il baccalà mantecato alla triestina è un delizioso piatto da buffet molto amato, che potete portare in tavola come antipasto o, se preferite, anche come secondo piatto. Per la sua realizzazione basta del baccalà (nella quantità desiderata), aglio e prezzemolo. Ecco il procedimento.

Ingredienti

350 g di baccalà;

2 spicchi d’aglio;

1 mazzetto di prezzemolo;

olio extravergine di oliva abbondante;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Prendete il baccalà e lasciatelo in ammollo almeno per una notte, cambiando l'acqua di frequente, per dissalarlo. Se lo avete acquistato già dissalato, dovrete solo risciacquarlo abbondantemente con acqua prima di utilizzarlo.

Passiamo alla cottura. Per cucinare il baccalà potete lessarlo semplicemente oppure cuocerlo in pentola a pressione, immergendolo in abbondante acqua poco salata; l'importante è che diventi molto morbido. Una volta cotto, lasciatelo raffreddare, quindi eliminate la pelle e le lische prima di trasferirlo in una terrina.

Mettete sul fuoco una pentola con l'olio extra vergine. Quando l'olio si sarà scaldato, unitevi gli spicchi d'aglio interi privati della buccia. Non appena saranno diventati di colore bruno, eliminateli, spegnete il fuoco e versate il liquido aromatizzato sul baccalà. Coprite la terrina e lasciate riposare per qualche minuto. Trascorso questo tempo, lavorate il baccalà, mescolandolo energicamente, finché non diventerà cremoso.

Lavate e tritate il prezzemolo e unitelo alla crema di baccalà, insaporite il tutto con una generosa macinata di pepe e, se occorre, aggiustate di sale, quindi mescolate ancora per amalgamare bene tutti gli ingredienti.