Dolci delle feste last minute: la ricetta veloce dei biscotti di Natale

In questo periodo le case si inebriano del profumo di burro e vaniglia proveniente da teglie appena sfornate contenenti deliziosi dolcetti di Natale. Siamo già arrivati alla vigilia, ma oggi vogliamo proporvi una ricetta last minute per preparare dei buonissimi biscotti di Natale che stupiranno per la loro decorazione e per la loro bontà. Ideale per i ritardatari, il tempo di preparazione è di soli 90 minuti, un dolce perfetto, quindi, per chi vuole preparare in poco tempo un dessert goloso che rispetti la tradizione.

Ingredienti per 30 biscotti

farina 00: 280 g;

burro: 90 g;

zucchero a velo: 90 g;

lievito in polvere per dolci: 6 g;

uova: 1 + 1 tuorlo;

vaniglia: 1 bacca.

Per la glassa all’acqua

zucchero a velo: 250 g;

acqua bollente: 40 g;

colorante alimentare in gel rosso: qualche goccia.

Per la ghiaccia reale

Albume: 30 g (di 1 uovo medio);

zucchero a velo: 150 g;

succo di limone: 3-4 gocce;

coloranti alimentari in gel rosso e verde scuro.

Fasi di preparazione

Versa la farina, lievito e zucchero a velo setacciati in una terrina capiente; fai una conca al centro e aggiungi il burro tagliato a pezzetti, i semini interni di una bacca di vaniglia e un uovo intero più un tuorlo. Lavora velocemente l’impasto. Ottieni un panetto liscio ed omogeneo, appiattiscilo leggermente e avvolgilo nella pellicola trasparente; fallo riposare mezzora in frigorifero. Trascorso il tempo indicato, spolverizza la spianatoia con un po’ di farina e stendi l’impasto con un matterello fino ad ottenere una sfoglia dello spessore di non meno di ½ cm. Ricava le sagome natalizie con gli appositi coppa pasta e adagiali su una leccarda foderata con carta forno. Inforna i biscotti di Natale in forno statico preriscaldato a 180° per circa 13-14 minuti, posizionando la leccarda al centro del forno. I biscotti non devono prendere colore, ma rimanere chiari. Non appena li sforni (ovvero quando sono ancora caldi e morbidi) fora delicatamente con uno stuzzicadenti la parte superiore. Quando saranno freddi e solidi, potrai far passare nell’ugello un nastrino.

Decorazioni