Buchteln con marmellata di albicocche: la ricetta

I Buchteln sono delle deliziose focaccine dolci di pasta lievitata, riempite di marmellata e cotte in una pirofila in modo che si attacchino l'una all'altra. Sono originarie della Boemia, ma hanno un posto di primo piano anche nella cucina austriaca, nella cucina ungherese e in quella triestina. I Buchteln tradizionali sono riempiti con powidl (confettura di frutta preparata senza aggiungere zucchero) di prugne o coperti di salsa alla vaniglia, ma è comunque possibile farcirli come più si preferisce. Ecco la ricetta proposta da Il cucchiaio d'argento con marmellata alle albicocche.

Ingredienti

600 g di farina;

150 g di zucchero;

200 g di burro;

35 g di lievito di birra;

3 tuorli;

1 limone;

latte;

2 cucchiai di rum;

marmellata di albicocche;

zucchero a velo;

sale.

Procedimento

In una ciotola sciogliete il lievito e un cucchiaino di zucchero con poco latte tiepido, aggiungete 150 grammi di farina e altro latte tiepido per ottenere una pasta morbida, coprite e lasciate fermentare per 10 minuti.

In una terrina lavorate il resto della farina con un pizzico di sale, il restante zucchero, 150 grammi di burro fuso a bagnomaria e lasciato raffreddare, i tuorli, la buccia grattugiata del limone, il rum, il lievito fermentato e aggiungete il latte tiepido necessario per ottenere una pasta elastica, coprite e lasciate lievitare al caldo.

Stendete la pasta a sfoglia dello spessore di un centimetro, tagliatela a quadrati di circa 9 centimetri di lato, mettete al centro di ognuno un po’ di marmellata e chiudete a busta riunendo i quattro angoli.

Con il restante burro spennellate interamente i fagottini, disponeteli rovesciati (con la parte liscia verso l’alto) uno accanto all’altro in uno stampo dal bordo alto (22 cm di diametro) e fateli lievitare per 20 minuti. Cuocete in forno caldo a 190° per circa 45 minuti. Ritirate, staccate i singoli pezzi e cospargeteli con lo zucchero a velo.