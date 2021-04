Cereali, riso e avocado: come preparare degli ottimi burger vegetariani

I cereali hanno un ruolo fondamentale nell'alimentazione perché contribuiscono al benessere del nostro organismo. Contengono infatti carboidrati, fibre, vitamine del gruppo B e sali minerali. Dal farro all'orzo, dall’avena al riso, la gamma di cereali che potete portare in tavola è davvero ampia e appetitosa. A questo proposito, oggi vogliamo proporvi tutto il buono dei cereali in una ricetta dal blog di Giallo Zafferano con ingredienti genuini, che farà gola sia a grandi che piccini.

I burger di cereali e riso rosso con hummus di avocado sono una soluzione pratica e gustosa per mettere in tavola un pasto leggero e nutriente in modo facile e veloce. Ideali anche da preparare in anticipo, i burger vengono accompagnati da una crema saporita a base di avocado e da un semplice contorno di patate e pomodori.

Per iniziare cuocete il mix di cereali e riso rosso in acqua bollente salata rispettando i tempi indicati sulla confezione. Una volta cotto, scolatelo e versatelo in una ciotola, che metterete in frigorifero a raffreddare.

Lavate e pelate le patate, poi tagliatele a tocchetti di media dimensione. Trasferite le patate in una teglia foderata con carta forno e conditele con il coriandolo in grani, olio, sale, pepe e rosmarino. Cuocete le patate nel forno statico preriscaldato a 220° per circa 40 minuti.

Nel frattempo occupatevi dell’hummus di avocado: dividete l’avocado a metà, rimuovete il nocciolo e scavate la polpa con un cucchiaio. Mettete la polpa in un bicchiere alto e stretto, poi unite l’olio, la tahina, il succo di mezzo limone e il prezzemolo. Frullate con un frullatore a immersione fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea, poi aggiustate di sale. Conservate l’hummus di avocado in frigorifero fino al momento dell’utilizzo; se desiderate, potete trasferirlo all’interno di una sacca da pasticciere.

Una volta che il mix di cereali e riso rosso sarà ben freddo, potete occuparvi della preparazione dei burger: rimuovete la ciotola dal frigorifero e aggiungete l’erba cipollina tritata, le foglioline di timo, le uova, il pangrattato, il Parmigiano, sale e pepe; poi impastate bene per amalgamare tutti gli ingredienti.

Ora poggiate un coppapasta del diametro di 10 cm su un vassoio foderato con carta forno e riempitelo con circa 2 cucchiai dell’impasto di cereali, pressando bene con il dorso del cucchiaio per compattarlo. Sfilate il coppapasta e proseguite in questo modo per formare i 6 burger, poi trasferite il vassoio in frigorifero per raffreddarli prima della cottura.

Lavate i pomodori e tagliateli a cubetti molto piccoli. Una volta che le patate si saranno raffreddate, unitele ai pomodori.

A questo punto rimuovete i burger dal frigorifero, riscaldate bene una padella antiaderente con un filo d’olio e cuocete i burger per circa 4 minuti per lato.