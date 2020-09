Momento golosità: la ricetta dei Buzolai

Trieste vanta una pasticceria molto particolare e colma di storia, si tratta di sapori che testimoniano il legame con l’Impero austro-ungarico, con la tradizione slovena o con la bella Venezia. Vere e proprie specialità del territorio. È il mix di ingredienti che rendono i dolci triestini delle leccornie per tutti i gusti. Tra le varietà ricordiamo i Busolai o Buzolai, dolci di origine veneta (Bussolai) e in seguito portati in Istria e Trieste. Vogliamo cimentarci nella preparazione di questo buonissimo dolce? Farlo è semplice, ecco, allora, tutte le informazioni utili.

I buzolai

Sono delle squisite ciambelle di pasta dolce (la stessa che viene utilizzata per la pinza triestina) lievitata e ricoperta di zucchero. Si tratta di un dolce tradizionale che veniva preparato in occasione delle grandi festività ed in particolare per le cresime. Le varie ricette e gli ingredienti utilizzati sono legati ad antiche tradizioni che ritenevano questo dolce, per la loro forma circolare, segno propiziatorio di prosperità economica.

Ingredienti

500 g di farina;

100 g di zucchero;

1 dl di vino bianco;

raschiatura di mezzo limone;

sale;

lievito in polvere (circa due cucchiaini);

100 g di burro.

Procedimento

In una terrina versate il lievito, aggiungete 1/2 bicchiere di acqua calda e fatelo sciogliere. Unite 1/2 bicchiere di farina e mescolate fino a ottenere un impasto molto morbido. Aggiungete 1 cucchiaio di zucchero e un pizzico di sale e mescolate con un cucchiaio di legno. Copriteil recipiente con un tovagliolo e lasciate lievitare finché raddoppia di volume (ci vorranno circa 30 minuti). Trascorso questo tempo, versate l’impasto sulla spianatoia.

Fate sciogliere il burro in un pentolino e incorporatelo nell’impasto assieme allo zucchero e alla farina rimasti e alla buccia del limone. Impastate bene gli ingredienti con le mani, aggiungete un po’ di vino bianco e proseguite nella lavorazione fino a ottenere un composto omogeneo. Ricoprite nuovamente l’impasto con un panno e lasciate riposare per altre 2 ore. Rivestite una placca di carta da forno, dividete l’impasto in pezzi, formate delle ciambelle rotonde di circa 10 cm di diametro e sistematele sulla placca. Cuocete i dolci in forno già caldo per 15 minuti circa a 170°.