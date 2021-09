Ricette di stagione: calamari e fichi con composta di cipolle

Settembre è arrivato, ecco che allora è arrivato il momento di portare sulle nostre tavole tutti quei squisiti prodotti di stagione che ci immergono immediatamente nell'atmosfera di inizio autunno. Oggi vi proponiamo un delizioso secondo piatto che sposa due ingredienti principali: i fichi, freschi e ottimi in questo periodo dell'anno, e i calamari, per mantenere quel solido rapporto che lega Trieste e il suo mare. Ecco la ricetta dei calamari e fichi con composta di cipolle direttamente dal blog lacucinaitaliana.it: bastano 45 minuti.

Ingredienti per quattro persone

6 fichi;

4 calamari;

2 cipolle rosse di Tropea;

aceto q.b.

Rosmarino 1 rametto;

lime q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Iniziate sbucciando le cipolle, tagliatele a fette sottili e cuocetele con un cucchiaio di olio, uno spruzzo di aceto e un pizzico di sale. Quando l’aceto sarà evaporato, bagnate con mezzo bicchiere di acqua e stufate per 20 minuti.

Lavate i fichi, tagliateli in 4 spicchi e arrostiteli in una padella antiaderente con un velo di olio per 3-4 minuti, girandoli di tanto in tanto. Pulite i calamari, condite sacchi e tentacoli con olio, sale e pepe, quindi cuoceteli in padella con un rametto di rosmarino per 3 minuti, schiacciandoli bene con un coperchio tenuto premuto sopra; girateli dall’altro lato e proseguite la cottura per altri 2-3 minuti. Servite i calamari con i fichi arrostiti e la composta di cipolle, condendo tutto con scorza di lime grattugiata.